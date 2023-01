Mudou de novo! Nova categoria D1 da CNH; o que é?

Desde o mês de junho de 2022, inúmeras mudanças ocorreram na CNH, todavia, apenas agora as pessoas estão notando elas, já que começaram a entrar em vigor. Mas a mudança que poucos estão entendendo, é acerca de novas 13 categorias, que estão na parte de trás da carteira e cada uma possui significados diferentes, como ocorre na categoria D1. Portanto, confira o que significa essas mudanças, lembrando que elas ocorreram principalmente para atender aos padrões internacionais e no Brasil, nada mudará.

As atuais categorias da CNH

Atualmente, as carteiras de habilitação possuem cinco categorias, que são rotuladas pelas letras A, B, C, D e E. Elas aparecem no campo ‘Cat. Hab’. Na frente do documento, à direita.

O significado das categorias, em suma, é conhecido por todos, de modo mais ‘leigo’, sabe-se que a categoria A serve para motos, a B para carros, a C para veículos que possuam um peso superior a 3.500 kg e que não esteja no rol de veículos da categoria B.

Além de que a categoria D é a permissão para dirigir os veículos que estão nas categorias B e C e usa-se para dirigir veículos que transportam pessoas com lotação superior a 8 pessoas. E por fim, há a categoria E, que é comumente usada para carretas. Lembrando que se você quiser ver o que significa cada categoria, de maneira detalhada, pode fazer a leitura integral do artigo 143 do CTB.

O que seria a categoria D1 no verso da CNH?

Mas agora, além das categorias já citadas, há a presença de outros códigos, como A1, C1, D1 etc. Totalizando, 13 novas categorias, lembrando, que cada uma tem um significado ímpar. Por exemplo, a categoria D1 na CNH diz respeito aos veículos de transporte de passageiros, com lotação máxima de 17 pessoas contando com o motorista. Lembrando que o veículo precisa ter o comprimento de no máximo 8 metros e o reboque não pode ultrapassar 750kg.

Mas essas novas definições de categorias, não interferem em nada no Brasil. Elas servem para seguir o padrão internacional, a fim de facilitar a fiscalização em solo estrangeiro. Por isso, há novidades no que tange às categorias. Como a ACC, que é a permissão para pilotar veículos de duas rodas com cilindradas máxima de 50.

Já a A1, por exemplo, é para conduzir veículos de duas rodas com no máximo 125 cilindradas. Ao passo que a categoria B1 é a permissão para conduzir triciclos e quadriciclos. Como você pode observar, o princípio é o mesmo das atuais categorias, o que muda é apenas o código.

