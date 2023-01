Abastecer o carro pela internet já é uma REALIDADE; entenda como funciona

Já imaginou poder abastecer seu carro sem sair de casa? Os avanços tecnológicos são realmente surpreendentes e podem espantar você diante de tanta novidade. No entanto, algumas tendências e tecnologias não são tão novas assim, mas ainda não se popularizaram. Um bom exemplo é a possibilidade de abastecer o carro pela internet. Poucas pessoas sabem, mas isso é realmente possível.

Entenda como você pode abastecer o carro pela internet

Hoje, você pode fazer quase tudo através do celular. Dá para trabalhar, controlar as finanças, fazer movimentações bancárias, conversar, gravar vídeos, tirar fotos, telefonar, fazer videochamadas, controlar a dieta, seguir plano de exercícios e muitas outras coisas.

Contudo, pouca gente achava que seria possível um dia abastecer o carro pela internet, mas esse dia chegou e não é nada tão recente assim. A tecnologia está presente desde 2021 no Brasil e é ainda mais antiga em outros países do mundo.

Primeiramente, entenda que quem regula o tema no país é a Agência Nacional do Petróleo (ANP), a qual já estabeleceu as regras de como abastecer o carro pela internet, através dos postos de combustível comuns.

Veja também: Gasolina BARATA, Bolsa de R$ 600 e mais; veja o Lula já garantiu

Descubra como funciona essa inovação

Antes de mais nada, entenda que não se trata de comprar gasolina pelo celular e esperar que ela seja enviada por 5G até o seu carro. É claro que isso não é possível (pelo menos ainda). O que você deve fazer é encontrar um posto de combustíveis que oferece a modalidade de atendimento em casa, ou seja, por meio de delivery.

Dessa forma, basta você entrar em contato por mensagem ou utilizar o aplicativo da franquia, informar o tipo de combustível que deseja abastecer, inserir a localização do carro e esperar que o caminhão-tanque seja acionado até o lugar.

O profissional vai estacionar o veículo e abastecer o carro que contratou o serviço. Assim, não é preciso sair de casa para conseguir completar o tanque e ficar tranquilo para rodar pelas estradas e pela sua cidade.

A ANP permite abastecer apenas gasolina e etanol desta maneira, sendo que não podem ser transportados mais de 2.000 por tanques. Estas são algumas das regras que estabelecem a prestação do serviço atualmente.

Onde você pode abastecer o carro pela internet?

O serviço foi disponibilizado em formato piloto apenas em alguns bairros do Rio de Janeiro, mas já encontra-se aprovado. Em breve, os postos da sua região devem começar a oferecer o abastecimento delivery para os consumidores.

Neste momento, a saída é entrar em contato diretamente com os postos para saber se algum deles está oferecendo o serviço na sua cidade. Lembre-se que só poderá abastecer gasolina ou etanol dessa maneira.

Veja também: Doente por causa do trabalho? Veja como receber do INSS