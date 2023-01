Custo de vida BAIXO: veja as cidades mais baratas do Brasil

Morar sozinho é o sonho de várias pessoas, todavia, a escolha pesa no momento que começa a considerar o custo de vida de tal ‘aventura’. Mas os efeitos dos altos valores podem ser diminuídos ao escolher uma cidade na qual o custo-benefício de morar não seja tão alto. Isso é bem comum em cidades do interior, lembrando que interior não significa retrocesso, mas sim, um local mais afastado da capital. Hoje em dia, com o advento da tecnologia e das inovações, os interiores podem ser um ótimo local para se morar.

O que observar ao escolher uma cidade para morar?

Há vários critérios que podem ser observados, o primeiro, diz respeito ao próprio estado, é importante verificar os valores do IPVA e o tempo que é necessário para que haja a isenção do mesmo. Para muitos, isso é um fator determinante, pois há locais em que a isenção ocorreu após 10 anos, outros, após 30 anos. Portanto, caso isso seja algo crucial para sua vida, verifique bem.

Também é importante saber quais serviços essenciais estão presentes no local onde você pensa em morar. Caso você seja portador de alguma doença, verifique se o hospital de referência da região, tem algum especialista na área para atender você ou se será necessário se deslocar até uma capital para resolver o problema em questão. Por exemplo, se você faz hemodiálise, fica inviável morar em algum local onde o centro de referência para o tratamento fica a 400km, por exemplo.

Outro critério a ser observado é a segurança do local e a urbanização. Talvez você não queira morar em uma capital, mas também não queira morar na roça, por isso, sempre é importante verificar esse equilíbrio, entre zona urbana e zona rural. Além disso, pesquise sobre a segurança do local, os índices de assaltos e homicídios. Isso irá ajudar você na hora de tomar sua decisão.

Confira a lista das melhores cidades para se morar

Viçosa

É uma cidade que fica no interior de Minas Gerais, atualmente, possui um pouco menos de 80 mil habitantes e fica a 144 km da capital, ou seja, uma curta distância. Seu principal diferencial é a Universidade Federal de Viçosa, anualmente, ela atrai vários estudantes.

Imperatriz

Essa cidade fica um pouco mais longe da capital, isto é, a 484 km de São Luis. A cidade é a segunda maior do estado e tem um pouco mais de 250 mil habitantes. A localidade é destaque pelo baixo custo de vida e por conta das inúmeras oportunidades de empregos que há. Além de uma variedade de opções para o lazer das pessoas.

Guaratinguetá

Essa cidade já é menos conhecida que as demais, todavia, ela está no vale do Paraíba, em São Paulo. A cidade possui um pouco mais de 110 mil habitantes e fica a 168 km da capital. Ela tem uma grande importância tanto cultural quanto econômica. E para quem está em busca de um emprego, a cidade possui o maior complexo químico de toda América Latina, a conhecida BASF.

