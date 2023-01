Onde encontrar o número do NIS na internet?

Com o advento da tecnologia, consultar informações pela internet tornou- se algo bastante comum. Tal prática ajuda bastante as pessoas que moram distantes dos grandes centros urbanos, pois antigamente, para tudo era necessário se deslocar até a cidade grande, todavia, com a consulta pela internet, é possível fazê-la de qualquer lugar. Se antes, para saber o número do NIS era preciso ir presencialmente até um CRAS, por exemplo, agora, se o cidadão preferir, há como saber diretamente pela internet, portanto, confira como isso é possível.

Consultando o número do NIS na internet

O NIS é de suma importância para os programas sociais do Governo, como o extinto Auxílio Brasil e o atual Bolsa Família. Pois o cronograma de pagamento dos benefícios em questão, são ordenados de acordo com o Número de Identificação Social. Além disso, vários outros cadastros precisam que o usuário saiba o número do NIS. Pois como o próprio nome supõe, é com ele que você é identificado.

Por conta de sua importância, criou-se ferramentas bem intuitivas que dá para usar para saber a numeração em questão. E o melhor, que todas funcionam totalmente online. O NIS atualmente, é composto por 11 dígitos e ele é criado no momento que o usuário começa a utilizar algum benefício social.

Além dele ser requisitado em certas situações peculiares, como no momento que o trabalhador vai acessar o FGTS ou solicitar a aposentadoria. Outro momento que ele pode ser cobrado, é no momento que o cidadão vai querer ingressar no Bolsa Família, ou quando o cidadão inicia um novo emprego formal.

Veja também: Perdeu o PIS de 2022? Veja como sacar o abono em 2023

Conheça os canais para descobrir o número do NIS online

A consulta pode ser realizada pelo Cadastro Único do Governo Federal. Para que o usuário tenha acesso, basta preencher todas as informações solicitadas no site ‘Meu CadÚnico’ ou realizar o download do aplicativo – que leva o mesmo nome do site – a fim de realizar a solicitação para saber o seu número do NIS.

Ele também pode ser encontrado na carteira de trabalho. Por intermédio do aplicativo CTPS, qualquer pessoa que já tenha uma carteira de trabalho, pode consultar o NIS por intermédio dos contratos lá inseridos. Mas caso você só tenha a carteira física, também há como encontrar a informação, mas lá, estará o nome PIS.

E por último, é possível verificar o número do NIS pelo site Meu INSS, basta você informar os dados de acesso do portal gov.br e adentrar. Mas lá, o NIS levará o nome de NIT. Vale salientar que o número do NIS e do PIS são idênticos. O NIS é gerado ao adentrar em algum programa social e o PIS é gerado quando a carteira de trabalho do cidadão é assinada pela primeira vez.

Veja também: Reajuste da APOSENTADORIA começa dia 25; entenda o assunto