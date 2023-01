Top PROFISSÕES que vão EXPLODIR em 2023

Engana-se quem acredita que somente o setor tecnológico estará aquecido neste ano de 2023! Várias aréas prometem recrutar uma grande quantidade de candidatos – inclusive sem a necessidade de um diploma do Ensino Superior. Com o avanço do home office, é possível até mesmo conseguir vagas no exterior, com conhecimentos básicos e simplificados! Veja abaixo quais são as profissões que vão explodir em 2023 e não deve ficar fora da lista de quem pretende trilhar um novo rumo neste ano de 2023.

Top profissões 2023

Quem não pensa em recomeçar após o início de um novo ano? É o melhor momento para trocar de casa, trabalho, faculdade ou iniciar um novo projeto. Na área profissional também não é diferente, mas entender o mercado é importante – a fim de saber o que vai ou não estar aquecido neste ano.

Veja abaixo as áreas mais aquecidas em 2023 e saiba o momento certo de entrar.

Tecnologia

Com certeza é uma área que não poderia faltar nesta lista. Há alguns anos que a área vem crescendo e a previsão é que esse crescimento seja linear por alguns anos – e até mesmo décadas. Visto que sempre há algo novo a ser criado, uma tecnologia diferente ou mais atualizada que suas versões anteriores. Bem como com o desenvolvimento de A.Is, etc.

Área que paga bem e não necessita de profissionais com diploma, mas com os conhecimento necessários! Sem sombra de dúvidas é um excelente caminho a se trilhar: podemos citar como exemplo desenvolvedores web e mobile.

Logística

Uma boa logística entrega bons resultados para a empresa. Visto que ter uma visão geral e ampla do negócio é o ponto chave para o melhor entendimento do negócio, consequentemente, obter mais benefícios. Estando de mãos dadas com o setor do RH, precisa-se de gerentes, diretores supply chain e analistas de logísticas.

Financeiro

Não somente através de concursos, mas existem várias empresas que necessitam de pessoas capazes de analisar o mercado financeiro e suas oscilações e conseguir traçar metas e planos ideais – a fim de evitar prejuízos e falências! Sendo importante cursar um curso na área, são procurados bacharéis em Finanças ou Economia – é uma das áreas mais quentes!

Veja também: Profissão dos sonhos? Rede de hoteis paga quase R$ 60 MIL para comer e viajar pelo mundo; entenda!

Construção Civil

Engana-se quem acredita que somente pessoas sem esperança atuam na área, muito pelo contrário! Em 2023 a área promete aumentar valores e recrutar mais profissionais: visto que várias obras privadas e públicas hão de surgir, e o que faltam são profissionais capacitados – em alguns estados a diária de um Mestre de Obras pode chegar a R$ 300 reais.

Portanto, é necessário ter uma experiência básica e posteriormente ir se aperfeiçoando – obtendo mais qualidade, técnica e entregando um serviço melhor.

Qual área entrar em 2023?

É uma pergunta que não se tem uma resposta! Isto é, uma resposta que serve para todos! As áreas citadas acima são as mais quentes e irão proporcionar excelentes oportunidades para milhões de brasileiros, mas aquilo que serve para um, talvez não sirva para o outro – e com isso, é necessário traçar o perfil profissional de cada profissão e com isso escolher a área que mais se encaixa.

Evitando entrar em alguma área somente pelo dinheiro ou status social – sendo importante prezar ainda mais pela felicidade. A dica é escolher aquilo que mais se encaixa e cruza com o seu perfil de trabalho e experiência profissional.

Veja também: Felicidade no TRABALHO é POSSÍVEL! 6 profissões mais satisfatórias de todas