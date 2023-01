O pavio deles é CURTO! Conheça os signos esquentadinhos do horóscopo

Quem não abre mão de evitar conflitos e momentos estressantes precisa estar sempre atento em relação a algumas situações e em relação a algumas pessoas. No quesito “pessoas”, por sinal, é preciso redobrar a atenção quando se trata dos signos esquentadinhos do horóscopo.

Trata-se de signos que são reconhecidos por terem pouca paciência e até mesmo pouco tato em relação às outras pessoas. Não que sejam pessoa ruins, muito pelo contrário!

Porém, se for possível se afastar um pouco deles nos momentos em que estão estressados, por exemplo, essa será a melhor escolha a se fazer, de modo a evitar conflitos maiores.

Estes signos propriamente ditos, e as respectivas características que fazem com que “não sejam vistos com bons olhos” estão listados a seguir.

Os 4 signos esquentadinhos de todo o horóscopo

É inevitável: qualquer pessoa que comece a estudar um pouco de astrologia já começa, também, a ouvir opiniões que afirmam que um ou outro signo é mais esquentadinho que outro.

Mas a verdade é que, dos 12 signos que compõem o horóscopo, somente 4 merecem um “cuidado” a mais nesse sentido.

São eles:

1. Signo de Áries

O apelidos de “satanáries” não deixa dúvidas de que Áries é reconhecidamente um dos signos esquentadinhos.

E, de fato, é melhor manter a cautela e o distanciamento, sempre que um ariano estiver muito nervoso. Caso contrário, é bem possível que você tenha que lidar com momentos explosivos e repletos de ofensas, sobre os quais a pessoa desse signo dificilmente irá pedir desculpas.

2. Signo de Leão

O signo de leão tende a ser não só nervoso, mas também muito impulsivo, e é aí que está o perigo.

Juntando a isso o fato de que os leoninos não gostam de perder, e costumam ser arrogantes, de fato percebe-se que é um signo difícil de lidar.

De modo geral, o leonino sempre demora para sair do sério. Mas, quando isso acontece, é melhor não estar por perto.

3. Signo de Capricórnio

Afirmar que Capricórnio é um dos signos esquentadinhos do horóscopo talvez seja exagero, uma ver que ele não é dado a explosões de raiva, por exemplo.

Mas ele garante seu lugar nessa lista por ser um signo rancoroso e teimoso, do qual é difícil se obter perdão. Aliás: quando acham necessário, os “capricas” são ótimos em elaborar vinganças, o que faz com que seja ótimo evitar irritá-los.

4. Signo de Escorpião

O lado esquentadinho de Escorpião costuma surgir quando ele sente que não está conseguindo controlar pessoas ou situações: nesses momentos os escorpianos podem até mesmo ser agressivos.

Isso pode parecer desanimador, mas uma das melhores iniciativas para evitar despertar o lado raivoso desse signo é permitindo que eles controlem e manipulem tudo ao redor.

Observar as características positivas também é preciso

É muito importante lembrar que até mesmo os signos esquentadinhos possuem diversas características positivas, sendo importante levá-las em consideração.

Os arianos, por exemplo, são pessoas determinadas e com grande força de vontade para realizar seus sonhos.

O ideal, portanto, é sempre ver o lado bom de cada pessoa. Sempre, claro, evitando deixá-las irritadas.

