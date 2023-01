O que é isso? Como ativar o MODO INFIEL do WhatsApp

O WhatsApp é o aplicativo de mensagens mais utilizado no mundo inteiro e, sem dúvidas, possui uma frequência alta de atualizações. No entanto, seu uso nem sempre é feito apenas de forma positiva. Prova disso é o famoso “modo infiel” que está se popularizando cada dia mais, além de despertar dúvidas sobre muitas pessoas curiosas a respeito do tema.

Afinal de contas, o que é o tal modo infiel do WhatsApp

Primeiramente, entenda que não existe nenhuma função ou ferramenta dentro do WhatsApp que tenha o nome de “modo infiel” ou qualquer outra coisa do tipo. Na verdade, esta é a denominação popular de um recurso que já estava presente na plataforma.

Além disso, é importante ressaltar que não estamos incentivando nenhum tipo de ato de infidelidade por meio do aplicativo. O objetivo deste texto é o de esclarecer o assunto que tem sido amplamente comentado e difundido na internet brasileira.

Desse modo, fica claro que o WhatsApp não está oferecendo nenhum recurso destinado às pessoas que desejam a infidelidade. Existe apenas uma ferramenta que pode ser usada de modo indevido por outras pessoas e vale a pena você descobrir qual é até para poder se manter alerta.

Como ativar e como funciona o tal “modo infiel”?

Na prática, o que acontece é que você consegue utilizar duas contas de WhatsApp no mesmo aparelho. Essa facilidade de usar a conta em aparelhos diferentes, despertou a atenção de muitos usuários e rendeu à função o nome popular de “modo infiel”.

Para ativar o recurso você deve acessar as configurações do celular e acessar a área de “Apps”, depois clicar em “Recursos avançados” e tocar na opção “Dual Apps” ou “Dual Messenger”. Seleciono o WhatsApp na lista e o aceite instalar uma cópia do aplicativo original.

Você perceberá que existe um segundo ícone do WhatsApp que contém uma marquinha laranja – este é a cópia. Acesse o novo app e registra uma conta nova de WhatsApp para utilizar no mesmo dispositivo.

Este modo está disponível apenas para dispositivos que possuem o sistema operacional Android dos telefones Samsung, Huawei e Xiaomi, pois os aplicativos não podem ser duplicados no iOS.

WhatsApp tem mais de dois bilhões de usuários ativos hoje, o que o torna um dos aplicativos de mensagens instantâneas mais famosos do planeta.

