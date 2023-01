Quem recebe o Bolsa Família a partir desta segunda-feira (2)

Finalmente! Muitos brasileiros estavam ansiosos pela chegada do ano de 2023 a fim de usufruir de todas as novidades anunciadas pelo Governo para rechear o Bolsa Família 2023. Parcelas com valores maiores, adicionais, etc. São apenas algumas das novidades do benefício neste ano! Que garante fazer um pente fino nos cadastros e auxiliar somente quem de fato precisa. Veja abaixo todas as novidades do Bolsa Família 2023 e quem tem direito.

Bolsa Família 2023

Com o fim do Auxílio Brasil – programa criado pelo antigo Governo, o Bolsa Família voltou à tona novamente. Muito se perguntava acerca dos valores, parcelas, etc. Entrementes, o Novo Governo conseguiu manter a promessa de parcelas fixas de R$ 600 reais – após a aprovação de uma PEC que liberou bilhões para os brasileiros.

Desse modo, o Bolsa Família irá manter as parcelas de R$ 600 reais e irá disponibilizar um adicional de R$ 150 para algumas famílias que estão cadastradas no programa – e claro, devem estar devidamente registradas no CadÚnico.

Para receber o adicional é necessário que a família tinha crianças de até seis anos de idade – recebendo R$ 150 por cada criança inclusa no Núcleo Famliar – há famílias que poderão receber até 01 salário mínimo.

É válido ressaltar que crianças maiores de seis anos não poderão receber o benefício – e algumas regras foram implantadas para aumentar o alcance do programa e melhorar a vida das pessoas.

Cadastros serão bloqueados

É válido lembrar que uma das promessas do Governo é bloquear cadastros no Bolsa Família. Visto qe as pessoas que não estão devidamente registradas ou com vestígios de fraudes, terão o seu cadastro suspenso por tempo indeterminado.

Não é necessário realizar um novo cadastro aos que estão com tudo em dia e corretamente, o processo será feito de maneira automática – aos poucos, mas o calendário de pagamentos segue o mesmo.

Famílias unipessoais terão mais dificuldade em obter o benefício, visto que será levado em consideração os fatores que levaram os integrantes a se dividirem: a fim de saber se não foi fraude.

Leia mais: Vale-gás 2023 já tem data? Veja como está a situação

Quem tem direito de receber o Bolsa Família em 2022?

Para ter direito ao Bolsa Família 2023 é preciso que o brasileiro esteja em situação de pobreza ou extrema pobreza. Ou então, possuir gestantes ou pessoas entre 0-21 anos. Caso a família não esteja dentro das regras da renda máxima permitida – elas podem obter o benefício através das regras de emancipação.

É válido ressaltar que para se encaixar em pobreza, é necessário ter uma renda família per capita de no máximo R$ 210 reais. Para se encaixar em extrema pobreza, é necessário ter uma renda per capita de no máximo R$ 105 reais.

O benefício irá continuar com os valores citados acima, e é válido ressaltar que em 2023 é necessário que as crianças estejam devidamente registradas na escola, estejam com o cartão de vacinação atualizado e em dia e outras pequenas regras que ainda serão anunciadas.

Veja também: Novo valor do Auxílio-Inclusão para 2023; confira o aumento