Conta de luz de janeiro vem com BOA NOTÍCIA aos brasileiros

Que tal uma boa notícia para começar o ano com o pé direito? A Agência Nacional de Energia Elétrica – Aneel, anunciou nesta última semana que o mês de janeiro de 2023 terá uma novidade na conta de energia elétrica – e isso animou todos os brasileiros! Embora já tenha sido anunciado que a tarifa da conta de luz sofrerá um aumento, essa excelente notícia acabou equilibrando os ânimos dos brasileiros! Veja abaixo tudo sobre as tarifas de energia elétrica e qual é essa grande novidade para o ano de 2023.

Energia elétrica com novidade em 2023

Vários fatores influenciam no valor final da conta de energia elétrica – sendo o mais instável o gasto mensal por brasileiro. Há custos de geração, manutenção, distribuição, etc. E tudo isso vem diluído nas taxas fixas das contas de energia elétrica.

Um dos principais fatores que agravam o preço da eletricidade, são os níveis de água dos reservatórios responsáveis pela geração de energia elétrica – isto é, das Usinas Hidrelétricas! Que consegue gerar energia através da água – pelos fatores oscilantes entre relevo dos corpos.

Nos últimos meses, os níveis desses reservatórios foram bem satisfatórios, facilitando a geração de energia elétrica e não precisando de tanto investimento para sua geração – e por isso, a Aneel anunciou que neste mês de janeiro a bandeira tarifária seria da cor verde.

Para quem não sabe, todos os meses são cobrados valores a mais com base na bandeira tarifária. Quando a mesma vem verde, significa que não será cobrado nenhum valor a mais! Portanto, neste mês de janeiro os valores serão menores em razão da tarifa verde.

Novidades estão por vir!

As bandeiras são uma forma de equilibrar a cobrança das tarifas de energia elétrica, foram criadas no ano de 2015. Elas simbolizam através de números os custos usados pelo SIN – Sistema interligado Nacional para gerar energia elétrica. Entrementes, nos próximos meses o órgão responsável já anunciou um amento de 5,6% na fatura de energia.

Cada distribuidora irá aumentar de acordo com alguns fatores, entretanto, a maioria irá aumentar entre 0-5% e outras sequer irão aumentar – é importante estar atento as notícias locais de cada distribuidora de energia elétrica.

Com isso, muitas contas irão vir mais altas! Para se ter ideia, um aumento de 10% representa R$ 10 reais a mais em uma conta de R$ 100 reais, e assim por diante! Com isso, muitas pessoas podem até mesmo não conseguir pagar a fatura, ou até mesmo ter débitos atrasados – neste caso, a Aneel anunciou uma incrível parceria com o Serasa, a fim de facilitar o pagamento de débitos atrasados.

Embora seja uma notícia boa para outra ruim, o ano de 2023 promete boas notícias e novidades no setor social – a fim de diminuir o preço de alguns produtos, serviços e proporcionar mais qualidade de vida aos brasileiros.

