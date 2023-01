Eles são milionários e NÃO GASTAM dinheiro com estas 10 coisas

Um levantamento recente revelou alguns segredos interessantes sobre os milionários do planeta. Na verdade, foi elencada uma lista com diversos gastos que os milionários não costumam ter. O ranking vai de encontro ao senso comum e exclui dos gastos alguns itens que parecem ser típicos de pessoas ricas.

Confira quais são as cosias com as quais os milionários do mundo não costumam gastar nenhum centavo sequer. Essa lista pode realmente te surpreender.

Em quais tipos de coisas os milionários e bilionários do mundo não gastam dinheiro

De acordo com o levantamento, existem 10 coisas (pelo menos) nas quais os milionários e bilionários do mundo inteiro não costumam gastar dinheiro. Na verdade, são coisas que não estão entre os sonhos de consumo da maioria, mas é claro que isso pode variar de acordo com cada pessoa.

Mark Zuckerberg, por exemplo, não é do tipo que gasta sua fortuna com roupas caras, de grandes marcas ou de luxo. O youtuber Graham Stephen, famoso por ser um dos influencers mais ricos de todos, também não liga para algumas coisas. Ele não costuma tomar café em cafeterias por exemplo.

Veja 10 coisas que costumam estar fora da lista de consumo dos milionários e bilionários:

Roupas caras.

Cosméticos luxuosos.

Cafeterias ou cafés.

Serviços de música ou de vídeo em streaming.

mansões.

Cassinos.

Despesas de formiga.

Vários cartões de crédito.

Alugue casas, carros ou outros bens.

Videogame.

Todos os itens podem ser conferidos no levamento divulgado pela revista Reader’s Digest. Bil Gates mesmo disse que não compra relógios caros e que costuma comprar de marcas um pouco mais baratas, como a Casio, por exemplo.

Outro ponto interessante da lista está nas tais despesas formigas, as quais foram traduzidas dessa maneira, já que não têm uma gíria específica no Brasil. Elas são aqueles gastos com produtos e serviços digitais que se acumulam ao longo dos anos.

Evite as despesas formigas, assim como fazem os milionários

Essas despesas podem ser exemplificadas como inúmeras assinaturas de streaming de vídeo e música, além de serviços de notícias, pagamentos de plataformas de edição e várias outras coisinhas que se acumulam no mês. Esses gastos podem acumular, facilmente, mais de R$ 500 por mês.

Se sua meta para 2023 é de economizar mais dinheiro, uma boa maneira de fazer isso está em cortar gastos inúteis. Comece eliminando as despesas formigas e contas supérfluas de marcas de luxos e objetos completamente desnecessários. Foque apenas naquilo que você realmente precisa até estabilizar a sua vida material. É isso o que os milionários fazem.

