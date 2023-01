Como conseguir remédios de graça na Farmácia Popular do Brasil

A possibilidade de conseguir remédios de graça, por meio do Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB), mais popularmente conhecido simplesmente como Farmácia Popular, tem ajudado milhões de brasileiros no controle de algumas doenças específicas.

E a boa notícia é que ter acesso a tais remédios não é, necessariamente, uma tarefa difícil, desde que a cidade no qual a pessoa que necessita de determinado medicamento tenha estabelecimentos credenciados.

Há, ainda, a possibilidade de conseguir um expressivo desconto em alguns medicamentos, o que também auxilia principalmente as pessoas de baixa renda, que precisam se medicar, mas não possuem dinheiro suficiente para cobrir esse custo.

Como conseguir remédios de graça por meio desta iniciativa do governo

São muitas as iniciativas que o governo brasileiro adota para ajudar, financeiramente, as pessoas de baixa renda.

E, no que diz respeito à saúde, há a iniciativa da Farmácia Popular, que é controlada pelo Ministério da Saúde e, somente em 2022, distribuiu pelo menos 14 bilhões de unidades de remédios.

As pessoas que tenham interesse em usufruir desse auxílio devem, antes de tudo, checar se em suas cidades há farmácias que estejam cadastradas no Programa Farmácia Popular do Brasil. E isso é muito simples: basta verificar se tais farmácias possuem o adesivo relacionado ao programa em questão, ou verificar a relação oficial do Ministério da Saúde, por meio do link https://bit.ly/3X3Wvtv.

Depois, basta ir à farmácia escolhida tendo em mãos um documento de identificação, que tenha CPF e foto, e a respectiva receita médica, lembrando que ela precisa estar dentro da validade e pode ser de instituições particulares.

A gratuidade é voltada para os medicamentos que tratam asma, diabetes e hipertensão, sendo alguns deles:

Insulina Humana;

Losartana Potássica;

Furosemida 40 mg;

Sulfato de Salbutamol.

Há, ainda, a possibilidade de conseguir desconto, ao invés dos remédios de graça.

Nesse caso, são outras as doenças atendidas, entre elas o glaucoma, a rinite, a osteoporose e a doença de Parkinson.

A relação de remédios que são em partes custeados pelo Ministério da Saúde em partes pelo usuário inclui:

Alendronato de Sódio;

Maleato de Timolol;

Sinvastatina;

Carbidopa + Levodopa.

Descontos vão além do tratamento de doenças

Além de oferecer remédios de graça e descontos em alguns medicamentos, o Programa Farmácia Popular do Brasil (PFPB) também oferece desconto relacionado à compra de alguns anticoncepcionais (Acetato de Medroxiprogesterona, Etinilestradiol + Levonorgestrel, Noretisterona e Valerato de Estradiol + Enantato de Noretisterona).

Pessoas que necessitam do uso de fralda geriátrica também podem economizar na compra deste item, desde que tenham pelo menos 60 anos de idade ou apresentem deficiência. A venda, porém, só é feita mediante apresentação de algum laudo ou outro documento no qual o médico ateste a necessidade de tal uso.

