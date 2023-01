Consignado do Bolsa Família? Entenda como fica a situação

Há alguns meses atrás tornou-se possível comprometer uma parte da renda do Auxílio Brasil a fim de contratar o empréstimo consignado. Entre idas e vindas, o Auxílio Brasil chegou ao fim e o Bolsa Família voltou novamente! Entrementes, como irá ficar as dívidas pendentes? Ainda será possível contratar o consignado do Bolsa Família 2023? Veja abaixo todos os detalhes sobre o crédito consignado e como contratar agora mesmo.

Consignado Bolsa Família 2023

Após o anúncio da oferta, mais de 10 bancos brasileiros abriram vagas para clientes conseguirem solicitar o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Entrementes, por questões econômicas – alguns bancos deram uma pause na oferta do serviço. Visto que para muitos especialistas, o serviço é totalmente irresponsável.

Já que as famílias que recebem o benefício de distribuição de renda, já se encontram em situação vulnerável – e comprometer uma boa parte da renda para pagar parcelas do empréstimo não é algo tão legal assim.

Visto que era possível solicitar empréstimos de valores entre R$ 500 e R$ 3 mil reais em média, podendo ser pagos em até dois anos. Claro, com a medida que as parcelas aumentam, os juros seguem proporcionais.

Com a entrada do Bolsa Família, acredita-se que o benefício continuará disponível na maioria dos bancos, mas só será possível após a consolidação do programa – visto que muitas famílias serão bloqueadas do programa, etc.

Portanto, de acordo com os diretores de alguns bancos brasileiros – a proposta continuará em vigor, mas que em breve serão encontrados métodos mais em conta de oferecer o serviço aos brasileiros sem comprometer tanto assim a sua renda.

Já que era possível comprometer até 60% do valor do benefício – no caso referentes aos R$ 405 do ano passado ou R$ 600 referentes ao valor aprovado!

Entendendo o consignado Bolsa Família 2023

O empréstimo consignado trata-se do serviço de empréstimo ofertado que as parcelas são reduzidas diretamente na folha de pagamento, isto é, do salário do cliente. Sem a necessidade de pagamentos manuais – com isso, os juros são menores e podem ser oferecidos em maiores tempos para pagamento.

Leia mais: ATENÇÃO! Empréstimo Consignado do Bolsa Família para 2023; entenda

Ainda é possível solicitar?

Em alguns bancos, sim! Entretanto, a grande maioria encontra-se com o benefício bloqueado, já que o Auxílio Brasil chegou ao seu fim e o processo de transição de Governo e programas ainda segue em processo.

Acredita-se que nos primeiros 100 dias deste ano mais novidades surjam referentes ao programa e aos serviços ofertados – bem como os novos valores firmados, com maiores parcelas – maiores valores poderão ser contratados, etc.

Portanto, é válido ressaltar que as famílias que foram bloqueadas do programa deverão encontrar uma maneira de continuar o pagamento do débito – caso contrário, o nome irá para os órgãos de proteção ao crédito. O Governo Federal não assume as dívidas individuais.

É importante saber todos os detalhes do programa, sua duração, valor, etc. Antes de contratar o consignado Bolsa Família 2023 e comprometer mais de 50% da renda vigente.

Veja também: Gasolina BARATA, Bolsa de R$ 600 e mais; veja o Lula já garantiu