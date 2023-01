Horóscopo: estas são as SURPRESAS para cada signo do zodíaco

Todo começo de ano reserva inúmeras surpresas para cada signo do zodíaco. Algumas são consideradas boas, outras são consideradas ruins… Mas o importante é ter a compreensão de que, independentemente do que está por vir, tudo é aprendizado e auxilia no crescimento pessoal.

E no que diz respeito ao início de 2023 não seria diferente: já em janeiro, e no primeiro semestre como um todo, alguns aspectos da vida de pessoas de todos os signos poderão passar por algumas transformações, sendo imprescindível recebê-las de forma sábia, a fim de que o ano que apenas começou possa ser ótimo em diversos sentidos.

2023 e as surpresas para cada signo a partir de janeiro

Literalmente todo signo passará por algum tipo de transformação, muitas delas no início deste ano.

Abaixo, um resumo do que se pode esperar:

Surpresas para o signo de Áries

O primeiro semestre de 2023 para os arianos, a começar por janeiro, será de crescimento.

E, o melhor: as oportunidades de crescimentos virão em diversos campos de vida.

Surpresas para o signo de Touro

Janeiro promete mais tranquilidade para as pessoas desse signo, ao contrário da energia caótica que elas vinham enfrentando.

Transformações radicais farão parte desse período.

Surpresas para o signo de Gêmeos

A tendência é que todos de Gêmeos estejam mais determinados em 2023, e o início do ano será o melhor momento para aderir à atividade física.

A saúde, como um todo, estará em foco.

Surpresas para o signo de Câncer

Relacionamentos serão renovados para quem nasceu sob este signo.

Muitas pessoas de Câncer irão se surpreender com a facilidade que terão de focar apenas nos vínculos que lhes são importantes.

Surpresas para o signo de Leão

As surpresas para cada signo, no que diz respeito ao amor, irá favorecer os leoninos neste mês.

Eles encontraram ótimas oportunidades para cuidar do coração e investir em encontros afetivos.

Surpresas para o signo de Virgem

As primeiras semanas de janeiro serão conturbadas, com imprevistos e problemas.

Mas, nada que uma boa dose de paciência não resolva: tudo voltará ao normal antes de fevereiro.

Surpresas para o signo de Libra

As surpresas para os librianos neste início de ano também exigirão paciência e resiliência.

Questões mal resolvidas voltarão a merecer atenção.

Surpresas para o signo de Escorpião

Escorpião também terá um janeiro um pouco turbulento.

A dica, para quem nasceu sob esse signo, é evitar a impulsividade.

Surpresas para o signo de Sagitário

Os sagitarianos encontrarão em janeiro a oportunidade de “jogar fora” tudo que não lhes serve mais.

Talvez seja necessário pedir ajuda em alguns momentos, e aí o orgulho deve ficar de lado.

Surpresas para o signo de Capricórnio

Mesmo com Mercúrio estando retrógrado durante janeiro, os capricornianos encontrarão surpresas no que diz respeito à vida financeira e investimento.

Toda a e qualquer discussão deve ser evitada.

Surpresas para o signo de Aquário

As surpresas para os aquarianos envolverão grandes descobertas no amor e na autoestima.

A vida social estará em alta: se surgir a oportunidade de sair de casa um pouco, ela não deve ser ignorada.

Surpresas para o signo de Peixes

Peixes também deve aguardar por surpresas animadores neste mês, até mesmo no que diz respeito a ganhos materiais.

Mas vale a pena segurar a impulsividade.

O trabalho para que as metas saiam do papel não devem parar

É muito comum que as pessoas tracem metas para o ano que se inicia, e adotem iniciativas para fazer com que cada uma delas se realize.

E esse, na verdade, é o caminho certo a se seguir, independentemente das surpresas para cada signo serem boas ou não.

