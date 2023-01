Novo ano, novo governo: veja quais são os INVESTIMENTOS mais seguros para 2023

Muitas pessoas querem investir no ano de 2023, a fim de conseguir uma grana extra ou até mesmo para garantir o futuro. Todavia, não basta apenas ter dinheiro, é necessário saber onde investir – caso contrário, será apenas dinheiro jogado fora – contudo, até mesmo alguns investimentos tidos como certos, por conta da instabilidade do mercado acabam não gerando o retorno esperado. Por exemplo, ano passado o Ibovespa terminou o ano no azul, todavia, foi aos 45 do segundo tempo, praticamente.

Ibovespa teve um aumento de 5%

É fato que ocorreu o aumento de 5%, à primeira vista, parece um número animador, todavia, tal número representa apenas a ponta do ‘iceberg’. Pois os 12 meses do ano passado foram bastante complicados para a bolsa. Além da queda de mais de 12% do índice de small caps da B3, tal índice mede o quão bem as empresas de menor porte se saíram no mercado. Portanto, a critério de comparação de como foi o ano passado, essa métrica é bem melhor.

Durante todo o ano ocorreram vários problemas, mas nos três primeiros meses a bolsa ficou estável, pois ocorreu uma forte entrada de capital estragenrido no Brasil, todavia, a tendência não se manteve. E tudo isso ocorreu por conta da guerra entre Rússia e Ucrânia, além de eleições para o Brasil, tudo isso gerou forte impacto nas ações.

E infelizmente, tudo isso que foi citado sobre o ano passado, não desapareceu após o ano mudar, por isso, a dica de todos os analistas é que os investimentos sejam realizados com bastante cautela. Até mesmo por conta da transição de Governo e da guerra, que ainda não teve as hostilidades cessadas. Isso tudo gera um cenário de inúmeras incertezas para todos.

Onde investir na bolsa em 2023?

A ideia é, no começo desse ano, ter uma carteira mais conservadora de investimentos, sempre priorizando o longo prazo. Fazendo isso, a possibilidade de obter êxito é maior. Segundo um especialista do setor, sempre é bom evitar empresas que estão devendo bastante, já que elas serão impactadas pelos juros no longo prazo. E a dica seria focar em líderes de algum setor, como alimentício ou tecnológico, Mas claro, que a empresa em questão tenha estratégias mais defensivas e um bom potencial de repasse.

Uma das empresas que está bem vista aos olhos dos investidores é a BB Seguridade (BBSE3), pois os altos investimentos na renda fixa, garante receitas exorbitantes para a seguradora em questão. E caso os rumores de uma alta na inadimplência do BB realmente venham ser confirmados, a empresa ainda irá se beneficiar.

E por fim, há a empresa Weg (WEGE3), ela é sem dúvida alguma, a preferida do mercado. Todavia, não é uma ação barata. A empresa fabrica equipamentos elétricos e vem mostrando uma boa resiliência diante dos cenários da bolsa. Pois entregou resultados de maneira constante e apresentou um bom crescimento.

