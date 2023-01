NOVO salário-mínimo com aumento real entra em vigor; veja o que significa

Brasileiros e brasileiras já podem comemorar o avanço do salário-mínimo acima da inflação. Nesta segunda-feira (2), passa a valer o valor de R$ 1.320 ante os 1.212 do piso salarial que era empregado até o dia 31 de dezembro. Agora, milhões de cidadãos poderão assistir os benefícios, aposentadorias e pensões aumentarem automaticamente.

Além disso, trabalhadores da iniciativa privada poderão, em breve, negociar um novo salário com seus chefes, caso eles tenham política de pagar o salário-mínimo como base inicial ou como meio de cálculo para os vencimentos.

Salário-mínimo teve ganho real de 2,7%

Quando o salário-mínimo tem um aumento real, significa que o valor aumentou mais do que o da inflação do período anual anterior. Vale ressaltar que nos últimos 4 anos, o aumento se deu conforme a inflação econômica do país. Desta vez, em 2023, o crescimento foi de 2,7% a mais do que a inflação.

Embora o ganho seja real, a verdade é que o salário-mínimo ideal está muito longe desse valor que foi oferecido pelo governo. Ainda que os R$ 1.320 possam representar um pequeno alívio no orçamento, com R$ 108 a mais no mês, a verdade é que esse dinheiro é insuficiente para arcar com todas as despesas de uma família brasileira.

Qual seria o salário ideal para se ter como piso no Brasil?

De acordo com o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos (Dieese), o salário-mínimo ideal deveria ser quase 5 vezes o valor do que foi estabelecido hoje. Isso porque a organização faz um levantamento de tudo o que é preciso para ter uma vida digna no Brasil.

A conta, leva em consideração alguns quesitos, tais como:

– Despesas com moradia (aluguel ou financiamento);

– Despesas com a cesta básica;

– Gastos relacionados à saúde e educação das pessoas;

– Segurança financeira;

– Lazer.

Com base em tudo isso, o piso ideal apontado pelo Dieese é de R$ 6.575,30. Com esse valor, uma família poderia viver de maneira digna e conseguir cumprir com todas as suas necessidades básicas mensais.

No entanto, esse é um valor que, mesmo para profissionais bem remunerados no país, está bem longe da realidade. Quase 70% da população brasileira é obrigada a viver com até dois salários-mínimos. Isso é o que apontar o levantamento da LCA Consultores, com base na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad) Contínua do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Além disso, quase 40% do povo vive com menos de um salário-mínimo. Ou seja, a realidade do salário ideal está bem longe de atingir as famílias brasileiras.

