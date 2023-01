COMEÇOU! Mudanças do PIX passam a valer hoje

Enfim, 2023! Quem estava ansioso pelas novidades na ferramenta PIX pode comemorar… novos limites, novas funções, etc. O Pix veio para revolucionar a economia, e cumpriu muito bem a sua proposta. Durante o último ano, passou por muitos testes e avaliações – e iniciou 2023 da melhor maneira possível! Menos bugs, mais ferramentas, menos fraudes e mais facilidades! Veja abaixo os novos limites do PIX e quais são as mudanças mais importantes na ferramenta.

Nova mudanças Pix 2023

Muito se ouviu falar sobre as mudanças no Pix em 2023. Entrementes, finalmente chegou o novo ano e com isso é possível vê-las de perto. Não precisando esperar muitos dias para usá-las, pois todas as alterações começam a partir desta segunda-feira, 2. Conheça agora mesmo todas as novidades.

Transferência do limite diário

Com as novas mudanças do Pix, é possível transferir todo o valor diário de uma única vez. Por exemplo: se uma pessoa tivesse um limite máximo de R$ 10.000 reais – porém um limite de apenas R$ 500 por transação, teria que realizar vinte transferências.

Embora pareça mais seguro, dependendo da situação torna-se bem desagradável! Agora é possível transferir todo o limite diário em uma única transferência. Por exemplo: se uma pessoa tiver limite máximo de R$ 5.000 reais, poderá transferir todo o valor de uma única vez.

Pix saque e troco

Com a facilidade de sacar dinheiro em espécie através do Pix saque e troco, havia uma grande dificuldade. Os valores diários era de no máximo R$ 500 reais pelo dia e R$ 100 reais pela noite. Com as novas mudanças os valores foram alterados para R$ 3.000 reais pelo dia e R$ 1.000 reais pela noite.

Horário noturno opcional

O opcional entra entre aspas. Visto que agora o horário torna-se flexível – mas apenas se o banco optar por isso. O horário noturno entra por exemplo às 20h e se encerra às 6h. Mas o banco poderá oferecer a opção do horário noturno começar às 22h. Visto que o limite noturno continua sendo inferior ao diurno – a fim de evitar golpes, sequestros, etc.

Novas regras adicionadas

Há algumas novas regras já válidas antes, mas que vieram à tona hoje novamente. Bem como a obrigação do banco em reduzir os limites diários imediatamente, caso seja solicitado pelo cliente. Caso a solicitação seja para aumentar, o banco possui um prazo máximo entre 24 e 48 horas.

Portanto, a maioria das alterações nos valores do Pix foram envolvendo valores, limites e trazendo mais segurança aos consumidores. Visto que embora seja uma ferramenta segura – ainda é possível encontrar fraudes e golpes envolvendo ela.

Com o passar dos meses, mais e mais testes irão surgir e com isso a sua tecnologia será mais aprimorada e brevemente haverá ainda mais redução nos populares golpes do Pix.

