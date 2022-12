WhatsApp vai banir TODOS estes celulares; veja a lista

Em pouco tempo o celular tomou conta das nossas vidas, com nossas tarefas e afazeres quase que 100% concentrado nesse pequeno dispositivo que levamos em nosso bolso. Alguns aplicativos surgiram e se tornaram pilares em nossa vida profissional e pessoal – como é o caso do WhatsApp. O aplicativo é o mensageiro mais famoso do mundo e possui milhares e milhares de instalação. Do celular mais simples ao mais avançado, praticamente todas as pessoas possuem o WhatsApp em seu aparelho. Entrementes, a história irá mudar em 2023 – porque foi anunciado que alguns aparelhos não irão mais suportar o WhatsApp, deixando de funcionar nos aparelhos que serão citados abaixo – veja todos os detalhes e o que pode ser feito para evitar isso.

WhatsApp será bloqueado em alguns aparelhos

O WhatsApp é um dos aplicativos mais baixados em todo o mundo – com várias possibilidades, é completo e supre a necessidade de todas as pessoas! Desde aquele que o usa para conversas, como aqueles que optam por usá-lo para fins profissionais.

Entrementes, em 2023 terá suas funções perdidas em alguns aparelhos. Isso porque a cada dia a tecnologia aumenta, e com isso o aplicativo precisa passar por atualizações diárias, tornando-o mais tecnológico.

Obviamente que haverá um momento que alguns dispositivos não suportarão a tecnologia, em razão da falta de atualização do sistema operacional, limitação de hardware, etc. Alguns modelos antigos não suportarão mais o avanço do software e ficarão para trás.

É interessante que isso está se tornando cada vez mais comum – os novos aparelhos estão perdendo a sua vida útil em menos tempo. O que outrora era coisa de meia década, agora em meses os aparelhos ganham novas atualizações e ficam ultrapassados.

Não pra onde correr, a não ser atualizar o aparelho – comprar um novo celular de última geração e com isso conseguir estar atento e possibilitado de acessar todas as funções do WhatsApp em 2023.

Leia mais: Parceria do Nubank está pagando R$ 1.500 para os clientes; você já recebeu?

Atenção! Os modelos abaixo não suportarão o WhatsApp em 2023

Em Outubro deste ano, alguns modelos de iPhone deixaram de suportar o WhatsApp. Visto que alguns modelos deixaram para trás o suporte para o iOS 10 e 11. Com isso, modelos como o 5 ou 5c não conseguiram mais rodar o aplicativo.

Entrementes, os aparelhos que possuem o sistema Android estão no topo da lista! Com o maior número de aparelhos que ficarão para trás, a lista é imensa e conta com vários modelos. De acordo com o site de tecnologia ‘GizChine’, a partir do dia 1 de janeiro de 2023 os aparelhos deixarão de suportar o WhatsApp.

Visto que embora existam outras opções, como o Telegram – o WhatsApp é único e conta com milhares e milhares de usuários. Veja abaixo a lista dos dispositivos que irão perder o Whatsapp em 2023.