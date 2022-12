Novo RG estará disponível a partir de janeiro nestas regiões do Brasil

Dentre as novidades do próximo ano, o Novo RG é uma das mais importantes! Trata-se de um novo documento de identidade que irá servir para os brasileiros serem identificados dentro do país – o Registro Geral será substituído e dará lugar a um outro documento, com mais informações e tecnologia! A fim de ter todos os dados do indivíduo em um único documento. Veja abaixo como será essas mudanças e como solicitar o novo documento de identidade.

Registro Geral 2023

Todos os brasileiros precisam do RG para participarem de concursos, vestibulares ou até mesmo de uma seleção de empregos. Há alguns brasileiros que não têm RG, e são vistos como fantasmas da sociedade. Sem RG por exemplo, não é possível receber o Bolsa Família.

Muito se discute sobre o documento, se já é ultrapassado ou não – e com isso, há alguns surgiu a ideia de implantar tudo em um só documento, após anos ela sairá do papel e entrará em prática. Com isso, tem-se o surgimento o CIN (Carteira de Identidade Nacional).

Embora alguns brasileiros percam o RG, o seu Registro Geral continua sendo válido – podendo ser consultado pelos órgãos competentes! Entrementes, em 2023 o RG será deixado para trás e dará lugar ao CIN.

Que além de ter mais informações em um único lugar – como por exemplo, tipo sanguíneo, ele também poderá ser acessado através do celular, com isso estar com o documento na palma de sua mão, evitando perdê-lo ou ser furtado.

Com isso, mudanças radicais serão vistas no novo documento – sendo totalmente diferente da versão atual. Veja o que terá de novo no Novo RG e quais são as dicas para usá-lo.

Carteira de Identidade Nacional 2023

A mudança mais radical é exatamente no nome do documento. Que passará de Registro Nacional – RG, para a Carteira de Identidade Nacional – CIN. Outra novidade bem legal é que será possível usar apenas o CIN, sem a necessidade de estar portando o CPF. Visto que o número de registro será referente apenas ao CPF.

Portanto, não é mais necessário decorar filas e filas de número, basta decorar o CPF e está tudo sob controle! Bem como o design da nova carteira, também será alterada e conta com mais informações – de maneira mais distribuída pelo espaço disponível.

Novas alterações no Novo RG

Novo modelo;

MRZ – mesma tecnologia usada na produção de passaportes;

Fator RH e Tipo Sanguíneo;

Doador de órgãos;

Biometria obrigatória;

Sem contar que será possível contar com a versão digital do CIN – através do aplicativo de identidade! Com isso, é possível ter todos os dados na palma da sua mão! Tudo isso de maneira rápida, fácil e segura.

O CIN estará disponível a princípio nos seguintes estados:

Distrito Federal;

Amazonas;

Mato Grosso;

Rio de Janeiro;

São Paulo

E então, o que achou da novidade? O futuro já está na palma de nossas mãos!

