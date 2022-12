Luiz Inácio Lula da Silva (PT) toma possa do posto de presidente de República neste domingo (1º). No entanto, mesmo antes de receber a faixa presidencial, Lula já tem tomado uma série de decisões. Uma das mais recentes pode-se dizer que é animadora e faz relação ao preço da gasolina.

Entenda o que está acontecendo com o preço da gasolina

Uma das medidas do até então presidente Bolsonaro (PL) durante a campanha eleitoral foi a de reduzir os impostos sobre o preço da gasolina. Porém, a redução tinha data para terminar. Jair aprovou a redução apenas até este sábado, dia 31 de dezembro.

Por isso, a estimativa era a de que o valor do combustível subisse novamente a partir de janeiro de 2023.

No entanto, Lula já afirmou que pretende manter a redução dos impostos por mais 60 dias até ter condições de firmar política pública eficiente para controlar e reduzir ainda mais o preço dos combustíveis diretamente no bolso dos brasileiros.

Sem manutenção da isenção, preço da gasolina poderia subir quase R$ 0,70

De acordo com o Centro Brasileiro de Infraestrutura (CBIE), a volta de alguns impostos federais poderia elevar o preço dos combustíveis no Brasil.

No caso, a informação diz que o preço da gasolina pode ser impactado e apresentar alta de R$ 0,69 por litro diretamente no bolso do consumidor. Sobre os demais combustíveis, a estimativa é a de um aumento de R$ 0,26 para o etanol e de R$ 0,33 para o óleo diesel.

Essa informação foi revelada na manhã da última quarta-feira (28) por parte do atual chefe do Ministério de Minas e energia, Adolfo Sachisida.

Em seu perfil no Twitter, o ministro escreveu o seguinte:

“Preço da gasolina, diesel e etanol vai AUMENTAR a partir de janeiro por escolha do novo governo. O governo do PT optou por não prorrogar a isenção de tributos federais sobre combustíveis.”

Pesadelo que não acaba mais

Vale destacar que no último ano, o preço da gasolina chegou a bater recordes de altas consecutivas. Isso por que o litro passou dos R$ 8,20 em algumas cidades do país.

No entanto, o atual governo de Jair Bolsonaro (PL) tomou algumas medidas para isentar impostos e controlar o preço da gasolina próximo das eleições presidenciais.

Contudo, as regras de corte de impostos terminam em dezembro, o que pode fazer o preço da gasolina disparar novamente no Brasil com o fim do período.

Por esse motivo, o futuro ministro da Fazenda, Fernando Haddad, solicitou ao atual ministro Paulo Guedes para que não tome nenhuma medida nesta semana, que a última do atual governo.

Preço da gasolina deve disparar até que ajustes sejam feitos

Com o fim das medidas programadas por Bolsonaro apenas até o fim de dezembro deste ano, o preço da gasolina deve aumentar consideravelmente pelo país inteiro. Isso até que o novo governo encontre maneiras de frear o avanço dos preços em território nacional.

De acordo com informações recentes do portal Metrópolis, o presidente do Sindicombustível-DF e vice-presidente da Fecombustíveis, Paulo Tavares, afirmou que o aumento nos preços será automático e incontrolável.

Pelos cálculos divulgados nesta quarta-feira, é provável que o preço da gasolina aumente R$ 0,69 no Distrito Federal e pode ser ainda maior em outros estados da Federação.

Ainda não é possível dizer exatamente quando o aumento acontecerá, mas é necessário informar que ele deve ser praticamente inevitável. Pelo menos é isso o que afirmaram as principais autoridades sobre o assunto no Brasil.

