Que roupa usar na VIRADA de ano novo? Descubra a cor ideal do seu signo

Uma das simpatias mais antigas utilizadas na passagem do ano novo se refere à cor da roupa que será utilizada pelas pessoas neste momento. Alguns tons teriam o poder de conferir mais sorte para o novo ciclo que se inicia em 1º de janeiro. Ou seja, seria como iniciar o ano com o pé direito, aproveitando todo o simbolismo e a energia que as cores podem oferecer.

Por esse motivo, separamos as cores ideais para cada um dos signos, seguindo as previsões dos principais astrólogos e influencers da área. Os dados foram inspirados de vários outros portais especializados no assunto.

Qual cor de roupa utilizar no ano novo para seu signo ter mais sorte

Confira abaixo quais são as cores ideais para cada um dos signos utilizar em suas roupas e em acessórios durante a virada de ano novo. A passagem de 2023 pode ser mais positiva se você acertar no modelito ideal para encerrar o presente ano.

1 – Áries: de acordo com as informações, pessoas do signo de Áries devem apostar na cor amarela;

2 – Touro: os taurinos podem ter um ano novo de boas notícias se usarem cores próximas ao violeta;

3 – Gêmeos: geminianos se beneficiarão do tom laranja em suas roupas de ano novo;

4 – Câncer: para o signo de Câncer, o mais indicado é usar a cor amarela;

5 – Leão: aos leoninos que desejam um ano de mais prosperidade, a cor indicada é o violeta;

6 – Virgem: o laranja fica como o tom de cor para que os virginianos despertem boas energias na virada de ano;

7 – Libra: pessoas regidas pelo signo de Libra vão se dar bem se usarem o verde;

8 – Escorpião: aos escorpianos também cabe usar azul neste momento;

9 – Sagitário: para terminar o ano em grande estilo, a cor indicada aqui é o roxo ou o violeta;

10 – Capricórnio: aqueles que nasceram sob o signo de Capricórnio despertam a boa sorte com a cor rosa no ano novo;

11 – Aquário: para os aquarianos o azul deve ser um dos principais tons de sorte;

12 – Peixes: por fim, piscianos podem trazer mais alegria e prosperidade com a cor amarela.

Veja os significados das principais cores

Agora, se você não quer usar a cor que foi indicada para o seu signo na virada de ano novo, tudo bem. Para ajudar na decisão, separamos os significados que podem ser atribuídos às principais cores da escala cromática:

Azul : tranquilidade, harmonia e serenidade;

: tranquilidade, harmonia e serenidade; Verde : esperança, saúde, vitalidade e liberdade;

: esperança, saúde, vitalidade e liberdade; Amarelo : otimismo, alegria, luz e descontração;

: otimismo, alegria, luz e descontração; Roxo : magia e espiritualidade;

: magia e espiritualidade; Rosa : inocência, ternura e romantismo;

: inocência, ternura e romantismo; Vermelho : energia e paixão;

: energia e paixão; Laranja : sucesso, prosperidade e alegria;

: sucesso, prosperidade e alegria; Marrom : integridade e seriedade;

: integridade e seriedade; Cinza : estabilidade e neutralidade;

: estabilidade e neutralidade; Branco : paz, pureza e limpeza;

: paz, pureza e limpeza; Preto: isolamento, solidão e respeito.

Com base nestes dados, você já pode escolher uma roupa com cores que representa aquilo que você deseja conquistar para 2023 a partir da virada de ano novo que se anuncia nesta sábado (31).

