Ótima notícia! Regras do PIX serão alteradas já na segunda-feira (2)

As novas regras do Pix, que foram anunciadas agora em 2022 e entrarão em vigor a partir do dia 02 de janeiro de 2023 (segunda-feira) irá afetar mais de 130 milhões de pessoas que utilizam esse sistema para enviar e receber dinheiro de forma rápida, prática e sem a cobrança de taxas.

Instaurado no Brasil oficialmente em 2020, e tendo sido criado pelo Banco Central do Brasil, o Pix, agora alterado, irá oferecer uma experiência muito mais fluida e segura, focando em três pilares muito específicos: as transações noturnas, os limites de quantia em cada transferência e as modalidades Pix Saque e Pix Troco.

O advogado Marcelo Godke, que é especializado em Direito Bancário, explica do que se trata cada mudança.

Quais serão as regras do Pix que começam a valer no próximo dia 2

Os usuários do Pix que desejarem alterar e gerir seus respectivos limites através dos canais digitais deverão esperar até julho de 2023 para que isso seja possível.

Mas, enquanto isso, poderão desfrutar de outras alterações que serão postas em prática a partir da semana que vem.

São elas:

Alterações em relação aos limites

Já na segunda-feira, os bancos simplesmente deixarão de ter a obrigação de impor um limite para as transações financeiras feitas por Pix.

Sendo assim, o usuário que tiver R$ 10 mil, por exemplo, e desejar transferir essa quantia para uma única pessoa, de uma única vez, poderá fazer isso.

Mas vale lembrar que a regra para aumento de limite continua válida: será preciso fazer a solicitação e aguardar até 2 dias para a atualização.

Alterações em relação ao horário noturno

Os bancos também não precisarão mais limitar a R$ 1 mil o valor das transações feitas dentro do horário noturno (das 20h00 às 06h00).

Por conta do quesito segurança de seus clientes, porém, acredita-se que muitas instituições bancárias ainda continuarão impondo algum limite nesse sentido.

Alterações em relação ao Pix Saque e ao Pix Troco

No Pix Troco e no Pix Saque, os usuários podem ter acesso a dinheiro em espécie. E, agora, a quantia a ser “sacada” ou “trocada” será consideravelmente maior.

De acordo com as novas regras do Pix, o limite das transações diurnas dessas modalidades passará de R$ 500 para R$ 3 mil, enquanto as transações noturnas terão limite alterado de R$ 100 para R$ 1 mil.

Atenção redobrada aos valores transferidos via Pix

Como pode ser notado, de acordo com as explicações de Godke, as novas regras do Pix prometem de fato tornar as transações mais práticas e seguras para os usuários desse sistema financeiro.

Mas, mesmo assim, ainda é preciso tomar cuidado em relação a alguns pontos, sendo a questão do estorno um deles.

Caso faça um envio para um destinatário errado, o usuário não poderá ter o valor estornado pelo banco, ficando dependente unicamente da boa fé do destinatário em questão, para que o dinheiro seja devolvido de alguma forma.

