Tem que fazer para receber! Prova de vida do INSS 2023 tem novidades

O INSS, sigla para Instituto Nacional do Seguro Social, é o órgão federal responsável pelo pagamento de benefícios aos respectivos grupos de abrangência, realizando o pagamento de Aposentadorias, Auxílios e Pensões.

Apesar de sua importância no contexto atual do país, a solicitação desses recursos pode parecer confusa para muitas pessoas, visto que alguns aspectos são considerados para requerimento do benefício.

Sendo assim, entenda agora quais são as novidades para 2023 acerca da Prova de Vida do INSS, procedimento este que foi suspenso durante a pandemia de Covid-19 e que agora retorna com novos métodos.

Sobre o Instituto Nacional do Seguro Social

O INSS já está presente na vida já está presente na vida de milhões de brasileiros, considerando a necessidade constante do pagamento das contribuições mensais.

A partir disso, os trabalhadores podem requerer seus respectivos benefícios de acordo com sua situação, como a solicitação de auxílios, por exemplo.

Em 2023, com o reajuste do piso nacional correspondente ao salário mínimo, as aposentadorias e demais benefícios concedidos pelo INSS também obterão correções quanto ao seu valor, passando a ser, portanto, R$ 1.320,00.

De mesma forma, o teto previdenciário de pagamentos, ou seja, o valor máximo devido pelo INSS, também passará por aumentos, passando de R$ 7,083,22 em 2022 para R$ 7.498,98 no próximo ano.

Prova de Vida do INSS

A Prova de Vida, como o próprio nome já indica, é o procedimento realizado pelo Instituto Nacional do Seguro Social que comprova a residência e, além disso, a vida dos segurados pelo órgão.

Sendo assim, antes de ter a sua obrigatoriedade suspensa, os amparados pelos respectivos programas do INSS deveriam realizar o processo a cada ano para a manutenção dos pagamentos mensais.

O que acontece é que, durante o momento mais crítico da pandemia de Covid-19, para evitar a transmissão do vírus da doença, o serviço presencial deixou de ser obrigatório. Mesmo assim, os beneficiários que desejassem realizar o procedimento ao longo do ano puderam recorrer ao site do INSS para a realização da prova.

Com a chegada do novo ano, porém, um novo procedimento da Prova de Vida será estabelecido, acompanhando as mudanças da modernidade.

Dessa forma, veja quais serão as mudanças que começarão a valer em 2023!

Mudanças da Prova de Vida em 2023

A partir do primeiro dia do ano de 2023, a Prova de Visa terá o seu processo facilitado. Agora, para comprovar a vida do beneficiário, o INSS realizará uma troca cruzada de informações com dados fornecidos por outros órgãos do âmbito federal.

Desse modo, um segurado poderá ter sua Prova de Vida realizada quando utilizar o SUS, por exemplo, sem precisar comparecer a um local específico indicado pelo INSS para a realização de tal procedimento.

Sendo assim, o reconhecimento de vida dos beneficiários poderá ser validado por processos como:

renovação de documentos oficiais, como identidade, por exemplo;

comprovação de voto nas eleições;

declaração do Imposto de Renda;

bem como outros serviços de órgãos públicos.

Vale ressaltar também que a prova de vida continuará sendo válida, não perdendo sua obrigatoriedade com as mudanças. Dessa forma, caso não seja possível a obtenção de dados do segurado pelo INSS, o órgão deverá entrar em contato com o beneficiário para que assim a prova seja realizada de forma específica.