Saque de R$ 6 MIL liberado para mais pessoas; veja quem recebe

Um saque de R$ 6 mil definitivamente é de grande ajuda para milhares de trabalhadores brasileiros, principalmente diante de contextos específicos.

Relacionado diretamente ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), o saque em questão é liberado em casos de calamidade, podendo ser solicitados sempre que os trabalhadores e suas respectivas famílias se vejam em situação de vulnerabilidade por conta das forças da natureza, por exemplo.

E a partir desta última quinta-feira, 29 de dezembro, um novo grupo de pessoas teve acesso a ele, como explicado no conteúdo a seguir.

O que saber sobre o saque de R$ 6 mil, ligado ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço

Liberado como uma espécie de ajuda financeira, este saque está incluso no contexto de calamidade, previsto dentro das opções de saques emergenciais do FGTS.

Sendo assim, os moradores de duas cidades específicas passaram a ter acesso, desde 29 de dezembro, a uma quantia de até R$ 6 mil (na verdade, até R$ 6.220), a fim de que possam diminuir os efeitos causados pelas fortes chuvas que têm atingido diversas regiões do país.

Estas cidades são Florianópolis, no estado de Santa Catarina (SC) e Paraúna, no estado de Goiás (GO).

É importante frisar que os goianos têm até o dia 14 de março para sacar a quantia disponível, enquanto que os catarinenses podem sacar até o dia 15 do mesmo mês, sendo que ambos devem ser identificados pela Defesa Civil, junto a seus respectivos endereços.

E o processo para realizar o saque é consideravelmente simples: tudo pode ser feito diretamente pelo aplicativo do FGTS, sem que haja necessidade de ir a uma unidade da Caixa Econômica Federal.

A pessoa solicitante obviamente deve ter saldo no fundo em questão, bem como não deve ter feito nenhum saque por calamidade no último ano.

Se enquadrando nestes pré-requisitos, será necessários seguir estas etapas:

Selecionar a opção “Meus saques”, dentro do app FGTS;

Escolher “Outras situações de saque” e, então, selecionar “Calamidade pública”;

Informar em qual das duas cidades mora;

Enviar os documentos necessários, como RG e comprovante de residência que tenha sido emitido até 120 dias antes de a calamidade se instaurar;

Escolher a instituição financeira em que o valor deverá ser creditado.

Havendo aprovação, o saque de R$ 6 mil, ou outro valor correspondente, será liberado em 5 dias úteis, devendo ser repassado para uma conta de preferência do solicitante em no máximo 60 dias.

Veja também: 90 dias e NADA mais! Estas pessoas têm esse tempo para sacar o dinheiro

Brasil conta com diversas cidades em estado de calamidade

Embora tenha sido liberado para Florianópolis e Paraúna na quinta-feira (29), o saque de até R$ 6 mil, por motivo de calamidade, já se faz presente em quase 200 cidades pelo Brasil.

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Alagoas são exemplos de outros estados nos quais as cidades têm sofrido com as chuvas de verão.

Veja também: Semana que vem tem NOVO saque do FGTS; veja quem tem direito