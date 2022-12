É assim que você ganha na MEGA da VIRADA

Se você irá participar desse que é o sorteio com os maiores prêmios em dinheiro do país, provavelmente você já comprou o seu jogo da Mega-Sena da Virada. Se não, ainda há algum tempinho para fazer isso.

De qualquer forma, já pensou no que faria com todo esse dinheiro? São milhões de reais acumulados para o prêmio e, este ano contará com o maior valor já acumulado: os incríveis 500 milhões de reais.

Para se ter uma ideia do que esse dinheiro todo representa, seriam necessários mais de 34 mil anos trabalhados ganhando um salário mínimo, se considerarmos o piso de 2022 de R$ 2.212. Ou seja, é um prêmio muito maior do que a grande maioria da população jamais veria na vida.

Mas, afinal, ao jogar, você sabe quais são as chances de ganhar? Veja se há melhores estratégias na hora de fazer a sua aposta do que só contar com a sorte e saiba tudo sobre a Mega da Virada que irá acontecer no próximo dia 31 de dezembro.

Mega-Sena da Virada

A Mega da Virada é, na verdade, uma das modalidades das loterias da Caixa com sorteios que acontecem uma vez a cada ano desde 2008: o dia 31 de dezembro.

Em 2021 foi o ano em que o maior valor foi sorteado, totalizando quase 378 milhões de reais, valor este que foi dividido entre dois ganhadores que escolheram os números 15, 15, 23, 32, 33 e 46 em seu jogo.

Já o maior prêmio recebido a um único ganhador foi o sorteado em maio de 2019 no qual, por meio de uma aposta simples de R$ 3,50, o apostador levou mais de R$ 289 milhões.

O dinheiro para o prêmio final vem da compra dos jogos pela população e, além disso, 5% de cada jogo ordinário, aqueles que acontecem todas as semanas nas quartas e nos sábados, são acumulados para o sorteio especial de final de ano.

Probabilidade de ganhar

Ao todo, são três as modalidades de prêmio na Mega Sena: a Sena, que corresponde sempre ao maior valor acumulado e, para ganhar, é necessário escolher todos os seis números sorteados; a Quina que, com cinco acertos dentre os seis números sorteados, os ganhadores recebem 19% do fundo após dedução; e a Quadra, que corresponde a quatro acertos dentre os seis números sorteados e somam também 19% do fundo após dedução.

Acontece que, para ganhar, a probabilidade é muito baixa, sobretudo quando o assunto é Mega-Sena da Virada, onde o número de acerto deve ser total. Dessa forma, com uma aposta de 06 dezenas, portanto, a chance de levar o prêmio é de uma em 50 milhões.

Para quem marcar 20 dezenas, comprando o jogo maior, a chance de ganhar aumenta muito e chega a uma em 1.292 vezes. No entanto, para jogar com 20 dezenas, o valor desembolsado para o jogo deve ser de R$ 174,4 mil.

Há maneiras de aumentar as chances de ganhar?

Bom, na verdade, não há nenhuma fórmula matemática que indique os números mais prováveis de sair. Para cada jogo, a chance das dezenas escolhidas serem sorteadas é muito baixa.

O que pode acontecer é que o jogador pode aumentar o número de dezenas escolhidas, podendo chegar a 20. Dessa forma, para quem compra o jogo simples, atualmente saindo a R$ 4,50, a probabilidade de acerto é uma em 50 milhões.

Já para aqueles que jogam com 7 números, no qual o jogo passa a custar R$ 31,50, as chances sobrem para uma em 7,1 milhões e assim por diante.

Os jogos podem ficar bem caros mas, no final, o que vale é a boa e esperada sorte.