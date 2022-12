Parceria do Nubank está pagando R$ 1.500 para os clientes; você já recebeu?

No final do ano, a melhor coisa que alguém pode ganhar é dinheiro. E o melhor, ganhar dinheiro enquanto realiza as compras para aproveitar o Réveillon? Com o Nubank é totalmente possível, através de uma parceria firmada entre o banco digital e a loja Shoppe, você irá conseguir cashback em suas compras e ao todo, pode ganhar até R$ 1.500 mensais de volta. É uma boa economia para você e toda sua família. Lembrando que há mais de uma maneira para ganhar o dinheiro de volta, confira todas.

Gastou, ganhou. Simples assim.

A maioria dos brasileiros faz uso do Cartão de Crédito no cotidiano, portanto, a possibilidade de ganhar dinheiro apenas por usá-lo chega ser algo utópico, afinal, você que está sendo ‘ajudado’ primeiramente, com a possibilidade de comprar algo caro parcelado em várias vezes. Todavia, com o cartão Nubank, você tem a possibilidade de ter uma parte do dinheiro de volta.

Isso ocorre quando você tem o cartão de crédito Nubank Ultravioleta, ao usá-lo, não importa o valor da compra, o cliente terá de volta um cashback de 1% do total. Isto é, ao você efetuar uma compra no crédito de R$ 1.000, irá obter um cashback de R$ 10. Que pode ser usado de várias maneiras diferentes.

Isto é, é possível usá-lo com milhas, investir ou apenas deixá-lo rendendo. Outra maneira comum é comprando no Shopping Nubank, que é uma área com empresas parceiras do banco. Por lá, o cashback é depositado dentro de 90 dias.

Mas a novidade da vez é a parceria entre o Nubank e a Shoppe, com a parceria em questão, é totalmente possível conseguir até R$ 1.500 por mês apenas por efetuar compras. Lembrando que nem é necessário efetuar a compra usando o Cartão Nubank, pode ser outro.

Entenda como é possível conseguir o Cashback de até R$ 1.500

Para garantir o cashback, é preciso ser cliente Nubank, todavia, não é necessário pagar as compras usando o Cartão de Crédito da empresa. Basta que ao entrar no aplicativo, você ative a opção em questão, para aproveitar as ofertas oferecidas.

Para isso, vá até o aplicativo do Nubank e clique em Shopping, feito isso, vá até na oferta da Shoppe. Lá você consegue verificar todas as promoções do dia em questão. Após isso, aperte em ‘Ativar cashback e ir para a loja’.

Seguindo os passos citados, você basta realizar as compras e esperar o cashback cair em sua conta. Lembrando que há algumas regras que precisam ser respeitadas, como o intervalo de 1 hora entre uma compra e outra.

