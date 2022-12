Semana quem vem tem NOVO saque do FGTS; veja quem tem direito

O FGTS é um direito que todo trabalhador formal brasileiro possui a um valor de segurança em conta nominal e individual. No entanto, como sabemos, esse valor não fica liberado para saque.

Para ter acesso ao dinheiro, é preciso aguardar alguns momentos bastante específicos, caso contrário, o valor continua sendo acumulado em conta na intenção de servir como garantia de renda de reserva.

Nesse sentido, foi criado em 2021 o Saque-Aniversário, uma das modalidades de saque do FGTS que permite o trabalhador a resgatar parte do dinheiro depositado em seu fundo.

Dessa forma, a partir da próxima segunda-feira, dia 02 de janeiro, um novo lote será liberado. Entenda como a liberação vai acontecer e veja o calendário dos próximos meses.

Saque-Aniversário

No próximo dia 02 de janeiro, segunda-feira, milhões de trabalhadores brasileiros poderão ter acesso aos valores correspondentes à suas respectivas contas do FGTS por meio do Saque-Aniversário.

É através dessa modalidade que muita gente vai poder resgatar os valores que ficam acumulando em conta através dos depósitos mensais dos empregadores.

Dessa forma, o trabalhador pode optar por sacar ou não o dinheiro liberado. Nesse caso, o indicado é que o valor só seja resgatado caso haja necessidade, visto que o fundo é justamente uma conta que serve de garantia, sobretudo, para momentos mais difíceis.

Caso você opte por sacar, é restrito uma porcentagem do saldo em conta, não ultrapassando 50% do total. Dessa forma, veja qual é a porcentagem de saque liberada de acordo com o valor total de saldo no FGTS:

Saldo no FGTS de R$ 500: porcentagem de saque de 50% do valor em conta;

Saldo entre R$ 501 a R$ 1 mil: porcentagem de saque de 40%;

Saldo entre R$ 1,001 mil a R$ 5 mil: porcentagem de saque de 30%;

Saldo entre R$ 5,001 mil a R$ 10 mil: porcentagem de saque de 20%;

Saldo entre R$ 10,001 mil a R$ 15 mil: porcentagem de saque de 15%

Saldo entre R$ 15,001 mil a R$ 20 mil: porcentagem de saque de 10%;

Saldo acima de R$ 20 mil: porcentagem de saque de 5%;

Veja também: Quanto cada trabalhador vai receber de LUCRO do FGTS de 2022?

Calendário de saque 2023

Se você tem interesse em sacar parte do seu fundo já nessa próxima semana e gostaria de saber se o valor já estará disponível para você, o calendário do Saque-Aniversário já está disponível.

Confira os prazos para sacar de acordo com o mês de aniversário:

Aniversário em Janeiro: FGTS disponível para saque entre os dias 02 de janeiro e 31 de março;

Fevereiro: 01 de fevereiro à 29 de abril;

Março: 01 de março à 31 de maio;

Abril: 01 de abril à 30 de junho;

Maio: 01 de maio à 29 de julho;

Junho: 01 de junho à 31 de agosto;

Julho: 01 de julho à 30 de setembro;

Agosto: 01 de agosto à 31 de outubro;

Setembro: 01 de setembro à 30 de novembro;

Outubro: 01 de outubro à 29 de dezembro;

Novembro: 01 de novembro à 31 de janeiro de 2024;

Dezembro: 01 de dezembro à 29 de fevereiro de 2024.

Além do calendário de 2023 acima, é válido ressaltar que, agora em dezembro, estão também disponíveis para saque, os valores do FGTS correspondente ao Saque-Aniversário ainda de 2022 dos trabalhadores nascidos em novembro e dezembro.

Veja também: Consignado do FGTS LIBERADO para quem ganha até R$ 2.400