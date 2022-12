Quanto cada trabalhador vai receber de LUCRO do FGTS de 2022?

Você pode não saber, mas o Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) funciona como uma espécie de poupança para os trabalhadores. Isso quer dizer que o dinheiro acumulado na conta de cada um fica rendendo enquanto não é utilizado. No entanto, a dúvida surge porque os beneficiários do fundo sentem que nunca veem essa quantia “de sobra” em suas contas.

Como funciona o famoso lucro do FGTS?

O chamado “lucro do FGTS”, no entanto, existe e é repassado em partes pela Caixa Econômica Federal de tempos em tempos. Sobre cada parcela de 8% do salário do funcionário que o empregador deposita no fundo incide uma quantia que se tornará lucro no futuro.

Esse dinheiro que rende a partir da milhões de contas ativas e inativas do FGTS é destinado a algumas situações específicas.

1 – Parte do dinheiro do lucro do FGTS fica na Caixa e servirá como subsídio para melhorias públicas no Brasil.

2 – Outra parte do valor é repassada para os trabalhadores conforme decisão anual do Conselho Curador do FGTS, do governo e da Caixa.

Como pode ser utilizado o lucro do FGTS?

Na prática, o lucro que é repassado para os trabalhadores sempre é agregado ao montante que já existe na conta de cada um. Isso quer dizer que ele não pode ser movimentado à parte. Na verdade, para ter acesso a algum tipo de aplicação desse dinheiro, é preciso obedecer às regras que foram estabelecidas para o próprio FGTS.

Quando você pode sacar o valor do fundo:

Situação 1: em caso de demissão sem justa causa;

Situação 2: anualmente, na modalidade de saque-aniversário;

Situação 3: quando morar em uma cidade que está sob decreto de calamidade pública;

Situação 4: em casos que envolvem risco eminente a saúde do beneficiário por conta de doença terminal;

Situação 5: para quitar, reduzir ou amortiçar financiamento de imóvel próprio;

Situação 6: através de empréstimo por antecipação do saque-aniversário;

Situação 7: em momentos de liberação de saque extraordinário; entre outros.

Todas as situações que permitem a retirada do dinheiro que está na conta do FGTS podem ser consultadas no aplicativo FGTS e também no site da caixa (caixa.gov.br) ou no gov.br.

Quando o lucro do FGTS será pago para os trabalhadores?

Os lucros do FGTS referentes a 2021 foram pagos no ano vigente (2022). No entanto, a próxima rodada de distribuição de lucros será feita apenas em 2023.

Segundo a Caixa, a data prevista para um novo repasse de lucros referentes à 2022 ocorrerá no mês de agosto do próximo ano.

O valor acrescido depende de alguns fatores. No entanto, para facilitar o entendimento, o último pagamento teve lucro de R$ 2,75 para cada R$ 100 que o trabalhador possuía em todas as suas contas (ativas e inativas).

Isso quer dizer que alguém com R$ 1.000, recebeu R$ 27,5 de lucro. Por outro lado, uma pessoa com R$ 100.000 em conta do FGTS, recebeu R$ 2.750 do lucro.

