Quem usa PIX pode COMEMORAR! Entenda o porquê

Podemos afirmar que o PIX foi uma das melhores invenções desta última década, facilitando transações bancárias e livrando os brasileiros de taxas desnecessárias. Inovou a economia do país e está presente desde o pequeno empresário ao dono de grandes multinacionais. Com a mudança do Governo, há alguns impasses e dúvidas acerca do PIX em 2023 – inclusive cobranças e taxas a serem aplicadas; será que isso é verdade? Veja abaixo todas as mudanças do PIX em 2023 e quais serão as novidades para o próximo ano!

Novidades do Pix em 2023

Dentre as funções nativas do Pix, a transação instantânea através de alguma chave Pix (Endereço de e-mail, número de telefone, CPF, etc) tornou-se a grande sensação do momento! Posteriormente, surgiu o Pix Saque e Troco – inovando mais uma vez o mercado. Entrementes, com uma ferramenta tão poderosa em mãos, ainda faltava algo e chegará em 2023.

Muitas pessoas realizam o pagamento de contas através do Pix, isso porque evitam taxas e o pagamento é reconhecido em questão de segundos! Podendo pagar a fatura de energia elétrica, internet e água em questão de segundos.

Com isso, o Banco Central prevê para 2023 o Pix Automático. Função que irá permitir que o cliente agende o pagamento de contas mensais, como por exemplo: eletricidade, internet, telefone e água – tal como ocorre em contas correntes; porém, agora a novidade se estenderá para o Pix.

Além disso, o BC está estudando o Pix Internacional – com o sucesso do Pix no país, outras nações tentaram criar métodos semelhantes a fim de implantarem em suas economias, e em 2023 é estudado o Pix Internacional, no qual promete realizar transações imediatas entre pessoas em diferentes países e com diferentes moedas.

Não sendo uma grande certeza, em razão de cada país possuir suas próprias regras bancárias – é uma função a ser estudada e em breve implantada nos aplicativos bancários de todo o país.

Pix sofrerá mudanças em 2023

Não parando por aí, a partir do dia 2 de janeiro de 2023 o Pix terá algumas alterações em suas regras. De acordo com o BC, o principal é alvo é alterar os valores máximos de transações diários. Atualmente, apenas R$ 500 reais pode ser sacado durante o dia e R$ 100 durante a noite usando a ferramenta.

O BC entende que já está na hora de um ‘amadurecimento’ da ferramenta, e irá aumentar os valores para R$ 3 mil e R$ 1 mil! As alterações visam melhorar e eficácia da ferramenta e a autonomia do cliente.

Não é de duvidar que o Pix impactou o Brasil grandiosamente! Algumas notícias de taxação no Pix e coisas semelhantes não foram confirmadas pelo Banco Central – visto que todas alterações no setor bancário e que envolvam o âmbito, passam pela aprovação do BC.

E então, ansioso pelas novidades em 2023?

