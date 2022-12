Mega da Virada: números da SORTE para cada SIGNO do horóscopo

Este final de semana marca um momento especial para muitas pessoas que estão esperando tirar a sorte grande para mudar de vida. Não se trata apenas das energias do Ano Novo, mas também do sorteio de loteria mais aguardado do brasil. A mega da Virada corre neste sábado, dia 31 de dezembro, e pode ser a chance de ganhar mais de meio bilhão de reais (mais de R$ 500 milhões).

Por isso, separamos as dezenas indicadas como números da sorte para cada um dos 12 signos do zodíaco. Confira quais são eles na lista que separamos abaixo.

Veja quais são as dezenas da sorte para a Mega da Virada de cada signo

Se você estava em buca de uma ajudinha dos astros para acertas as dezenas da Mega da Virada, um primeiro passo pode ser descobrir quais são os números da sorte que seu signo deve seguir neste momento.

As previsões são de grandes especialistas em astrologia pelo mundo. O site Notícia da Manhã separou alguns dos pontos mais importantes que todos eles revelaram para encontrar o que há de comum entre eles.

Veja também: Estes 3 signos viverão GRANDES surpresas no Ano Novo

Confira abaixo quais são as dezenas da sorte ideias para utilizar na Mega da Virada de acordo com seu signo:

1 – Áries: os arianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 7 e 19;

2 – Touro: os taurinos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 7 e 5;

3 – Câncer: os cancerianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 1 e 23;

4 – Gêmeos: os geminianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 3 e 14;

5 – Leão: os leoninos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 9 e 35;

6 – Virgem: os virginianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 6 e 50;

7 – Libra: os librianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 11 e 29;

8 – Escorpião: os escorpianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 2 e 60;

9 – Sagitário: os sagitarianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 13 e 56;

10 – Capricórnio: os capricornianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 30 e 59;

11 – Aquário: os aquarianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 8 e 25;

12 – Peixes: os piscianos podem tirar a sorte grande se incluírem estas duas dezenas no seu jogo da loteria até este sábado: 10 e 44.

Veja também: Janeiro revelará uma SURPRESA no AMOR para estes SIGNOS