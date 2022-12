Saque de R$ 1.212 termina AGORA! Trabalhador tem que correr para sacar

Acabou! Todos os anos o Governo libera os prazos de retirada dos recursos referentes ao abono salarial – caso o trabalhador não saque a quantia até a data limite, terá que esperar o novo ciclo de pagamentos. Nesta quinta-feira, 29, findou-se mais um ciclo de pagamentos do abono salarial, referente ao ano-base de 2020! Entrementes, ainda dá tempo de correr para sacar e garantir a virada de ano com bolso cheio! Ah, embora pareça impossível: ainda existem mais de R$ 370 milhões de reais disponíveis para saque!

Último dia para sacar é hoje

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, milhares de brasileiros por algum motivo deixaram de sacar o seu abono salarial. Isto é, o PIS/Pasep. Com isso, os trabalhadores terão os recursos retidos até o próximo ciclo de pagamentos.

Embora muitos achem que o valor se perde, não é verdade. Volta para a conta do trabalhador, porém, fica bloqueado até o ano seguinte quando são liberados novamente os recursos para saque. O PIS/Pasep deste ano é refere ao ano de 2020 – visto que ocorreu um atraso por conta dos pagamentos do Auxílio Emergencial.

Portanto, hoje, 29, é o último dia para sacar o abono salarial 2022! Caso contrário, será necessário esperar até o dia 15 de fevereiro de 2023 para começar novamente o ciclo de pagamentos e só então conseguir sacar os recursos.

É importante ressaltar que os recursos ficam disponíveis para saque durante cinco anos – após isso, são destinados para outros fins; bem como os valores esquecidos da Mega-Sena e outros jogos da Caixa Econômica Federal – que são destinados ao FIES.

Saque ainda hoje o abono de R$ 1.212

O PIS/Pasep é um valor pago aos trabalhadores com base na quantidade de meses trabalhados. O ano-base é 2020, desse modo, mediante a quantidade de meses trabalhados – o brasileiro poderá ou não receber o valor cheio de R$ 1.212.

Caso contrário, terá que multiplicar a quantidade de meses trabalhados (de maneira remunerada e formal) por R$ 101 reais – e então, saberá o valor do abono para sacar nesta quinta-feira.

Exemplo: Caso o trabalhador tenha trabalhado apenas seis meses em 2020, deverá calcular o abono 2022 da seguinte maneira: 6 x R$ 101 reais. Que é igual a R$ 606 reais de abono. Caso o trabalhador tenha trabalhado os 12 meses, receberá o valor completo.

É possível sacar o abono em qualquer agência da Caixa Econômica Federal e consultar os valores através do aplicativo Caixa Econômica Federal ou Caixa Tem. Bem como através do Portal do Cidadão, que pode ser consultado pelo seguinte endereço: cidadao.caixa.gov.br.

Ou então, é possível consultar os valores através das vias de contato da Caixa Econômica Federal ou Banco do Brasil. Visto que o PIS é pago pela Caixa Econômica Federal e o Pasep é pago pelo Banco do Brasil.

O saldo é depositado diretamente na conta-corrente do trabalhador, e pode ser sacado através de qualquer Caixa Eletrônico que tenha convênio com os respectivos bancos.

Não perca mais tempo, saque agora mesmo o abono 2022 e evite transtornos!