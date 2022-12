Concursos poderão ser aplicados ONLINE em 2023; segundo proposta

Os concursos têm o mesmo formato há décadas no Brasil, mas existem algumas alternativas para modificar certas estruturas no modo como ocorre a seleção dos candidatos. Um exemplo disso é a proposta que foi aprovada na Câmara dos Deputados para um projeto que regulamenta novas regras para certame público no Brasil.

O objetivo da proposta é oferecer uma nova maneira para os candidatos prestarem a prova. Esse Projeto de Lei agora segue para o Senado, que deve debater a situação em plenário para discutir a aprovação em mais uma instância dentro do Poder Legislativo.

Novas regras de provas para concursos devem ser debatidas junto a sociedade

A proposta visa oferecer uma nova opção de prova para os concursos públicos aplicados no Brasil. Mesmo se aprovada, as regras devem ser definitas por meio de consulta pública, a fim de entender o que a população acredita.

Dessa forma, ainda precisam ser estabelecidas as regras para determinar a segurança da aplicação das provas para concursos. O texto só deve ser apreciado e, se porventura for aprovado, só entrará em vigor após 2023. Os senadores analisaram a proposta a fundo em várias comissões.

Proposta quer aplicar provas de concurso por meio online

Uma das modificações que as provas de concursos devem sofrer com esse novo projeto é que existirá a opção de aplicar o certame de forma online. Ou seja, o candidato não precisaria se dirigir a nenhum local de prova e poderia resolver as questões de sua casa, através da internet.

Contudo, isso seria feito por meio de uma plataforma segura, que garantisse um processo idôneo para todas as pessoas. Afinal, permitir que cada pessoa preste concursos de sua casa, pode abrir breja para uma série de trapaças, como consultas em outros dispositivos, por exemplo.

O projeto pode ser autorizado a partir de 1º de janeiro de 2023, mas ele não se aplica a nenhum concurso que já foi publicado antes disso. Contudo, o recurso de provas online para concursos é apenas um dos pontos que estão presentes no projeto de lei 252/03.

Seria possível realizar as provas pela internet se forem dissertativas, objetivas, escritas e orais. Além disso, testes físicos e psicológicos necessitariam da presença física de cada candidato.

Contudo, o texto ainda será analisado por autoridades e deve passar por uma longa sabatina até que seja aprovado, se for o caso. Por enquanto, não é possível “bater o martelo” a respeito do tema.

