Alerta GERAL! Golpes do falso EMPREGO já afetaram mais de 608 mil pessoas

O Brasil ainda continua com um nível alto de desemprego. São 9,5 milhões de brasileiros que estão sem ter uma função laboral, de acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Por isso, alguns estelionatários se aproveitam da fragilidade dessas pessoas para aplicar golpes através do WhatsApp ou mesmo via SMS.

Esse tipo de golpe que atinge pessoas na fila do desemprego ficou conhecido como o “golpe do falso emprego”. Entre os meses de dezembro de 2021 e fevereiro deste ano, 608 mil tentativas de golpes do falso emprego foram registradas, segundo levantamento da empresa PSafe.

Os golpes costumam acontecer da seguinte maneira: uma pessoa desconhecida encaminha uma mensagem oferecendo emprego por meio do WhatsApp ou por SMS. Normalmente são propostas tentadoras e irreais, com salários altíssimos e jornada de trabalho reduzida. Pode ser que o anúncio de emprego falso proponha ganhos de mais de R$ 500 por hora trabalha.

Qual é o objetivo dos golpes do falso emprego?

Vale destacar que esse tipo de golpe tem por objetivo roubar os dados das vítimas por meio de formulários. Além disso, também serve como ataque de phishing, que seria basicamente a mesma coisa.

Há situações em que os criminosos percebem a grande vulnerabilidade da vítima e avançam nos golpes. Eles pedem o pagamento de ima taxa para conseguir se candidatar à vaga de emprego “milagrosa”.

Mesmo com tantas informações a respeito do assunto, ainda existem pessoas que acabam sendo vitimadas por esses golpes. Normalmente, são pessoas que estão desesperada por um emprego e se deixam levar pela conversa do golpista.

Como se proteger do golpe do falso emprego?

A primeira coisa que você deve fazer para não cair em golpes do falso emprego é identificar a pessoa que está conversando com você. Se não conseguir, descarte a mensagem e bloqueie o contato.

Infelizmente, promessas de trabalho fácil com salários incríveis e jornada de trabalho mínima não existem, pelo menos não dessa maneira. Uma vaga desse tipo não precisaria de ninguém atuando no WhatsApp para prospectar novos clientes.

Além disso, grandes empresas como Amazon, Google, Facebook, Shopee e outras não entram em contato dessa maneira.

Sempre desconfie e nunca preencha suas informações. Jamais deposite qualquer valor para conseguir se candidatar a uma dessas vagas de emprego com propostas mirabolantes.

O que fazer ao perceber o golpe?

Bloqueie e exclua o contato, além de denunciá-lo para a plataforma, se isso acontecer via WhatsApp. Se for o caso, acione a polícia e registre a ocorrência em alguma delegacia.

