Excelente notícia para APOSENTADOS e PENSIONISTAS do INSS

Uma nova notícia afetou diretamente os aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). O piso salarial vai subir para toda a categoria, impactando mais de R$ 100 para quem recebe um salário-mínimo ou até mais de R$ 640 para quem recebe o teto do instituto. Isso por que o piso salarial para 2022 foi aprovado em R$ 1.320, R$ 108 a mais do que o atual, o que representa um aumento real.

Dessa maneira, o valor reajustado dos pagamentos para as pessoas que recebem os benefícios públicos terá início já no dia 25 de janeiro de 2023. Por conta disso, cerca de 37 milhões de pessoas devem ver o seu salário aumentar até o dia 7 de fevereiro do próximo ano, conforme cronograma já anunciado anteriormente.

Ordem de pagamento para aposentados deve seguir intacta

A ordem de pagamentos para os aposentados e pensionistas deve se manter a mesma que anos anteriores já seguiam. Não existe benefício que pague menos do que um salário-mínimo oferecido pelo INSS. Até mesmo quem recebe auxílio-doença ganhará o piso de R$ 1.320.

No entanto, o teto do INSS ainda não foi totalmente estabelecido, mas se seguir a lógica de acumular seis salários-mínimos, o aposentado ou pensionista pode receber até R$ 7.920.

Reajuste será aplicado para todos os beneficiários?

Todos os aposentados devem ver o reajuste acontecer em suas contas a partir do final de janeiro. Por outro lado, existem beneficiários que passaram a receber em fevereiro de 2022 e devem ter um reajuste proporcional da inflação que se relaciona com o mês de início do recebimento, contando até o mês de dezembro vigente.

Inclusive, vale destacar que haverá o desconto de Imposto de Renda (IR) para todos os recebedores.

Já dá para consultar o calendário de depósitos do INSS?

Como já acontecia anteriormente, o cronograma de pagamento para aposentados e pensionistas seguirá a mesma lógica. Isso quer dizer que os depósitos serão feitos conforme o número final presente no cartão de cada beneficiário.

Você deve ignorar o número verificador do cartão para fazer esse cálculo. Se você quiser conferir o calendário correto, basta acessar o site do INSS: meu.inss.gov.br.

Se preferir, baixe o aplicativo Meu INSS disponível para Android e iOS no seu celular. Por lá também dá para conferir o calendário completo que o governo já estipulou para o pagamento dos benefícios em 2023.

Os benefícios pagos pelo INSS são:

– Aposentadoria por invalidez;

– Aposentadoria por idade;

– Aposentadoria por tempo de contraindicação;

– Aposentadoria especial;

– Auxílio-doença;

– Salário-família;

– Salário-maternidade;

– Pensão por morte.

