5 sinais do seu carro indicam que não deve pegar ESTRADA

Férias de verão e fim de ano significam viagem para os brasileiros! Seja para o litoral ou para o interior, quem é que não gosta de pegar estrada e começar o ano com o pé direito, não é mesmo?

Esperança, renovação e otimismo são as palavras que definem esse momento de transição para um novo ano repleto de novas oportunidades e uma boa viagem pode ser uma celebração e tanto.

No entanto, antes de pegar estrada, é preciso se atentar a detalhes bastante fundamentais: a revisão do seu carro. Pensando nisso, separamos uma lista com 5 sinais que o seu carro pode dar que indicam que já está na hora de levá-lo a manutenção a fim de garantir a sua segurança e a de sua família. Veja quais são eles.

Manutenção: quando fazer?

De acordo com especialistas, o indicado é que os motoristas levem o seu carro para uma revisão com um mecânico especializado a cada seis meses ou, se atingido primeiro, a cada 10 mil quilômetros rodados.

Apesar das definições médias, o período exato entre as revisões fica indicado no manual de cada veículo, portanto, é melhor que se siga estas informações, visto que elas dizem respeito ao modelo exato do carro em questão.

Para quem comprou um carro novo, é imprescindível que as manutenções sejam feitas em mecânicas permitidas pela montadora e que aconteçam respeitando os prazos determinados, para que o seu veículo não perca a garantia.

5 sinais do seu carro que indicam o momento de fazer a revisão

Apesar dos períodos de revisão serem indicados e, até mesmo, determinados pela montadora ou por especialistas, como mencionado acima, há sinais pelos quais você deve estar bem atento para que, em sua ocorrência, a manutenção adequada seja feita.

Sendo assim, veja quais são os cinco sinais do seu carro que indicam o momento certo de fazer a revisão antes de ir para a estrada.

1. Luzes acesas no painel do veículo

Cada item no seu carro, sem dúvidas, está lá por um motivo, inclusive cada uma daquelas luzes do painel do seu veículo, que acendem e apagam de acordo com o comando ou com as características do carro naquele momento.

Por isso, se as luzes de advertência estiverem acesas, é hora de levar o carro para a revisão e descobrir qual é a alteração a fim de solucionar a falha e evitar maiores problemas nas estradas.

2. Dificuldade na partida

Ao girar a chave, se o seu veículo demorar mais do que três segundos para funcionar, está aí um outro sinal de que algo não está em ordem.

Se o seu carro demora entrar em funcionamento após dar a partida, o problema pode estar no motor, na bateria ou no sistema de alimentação.

3. Motor falhando

Lembre-se: o seu carro não deve “engasgar” quando está em movimento, esse é um sinal de que há problemas no motor e é preciso procurar uma oficina o quando antes para que essa falha não atinja outras partes do seu carro e acabe agravando o problema.

4. Barulhos no sistema de freio ou na suspensão

Se um barulho que antes não existia começou a aparecer, é uma forte indicação de que algo não está funcionando da forma que deveria.

No casos dos barulhos na suspensão e nos freios, é preciso checar se a vida útil dos amortecedores ou das partilhas do seu veículo não tenham chegado ao fim e necessitam por troca.

É importante ressaltar que problemas no freio podem colocar a vida todos os passageiros do veículo em risco. Por isso, aqui a atenção deve ser redobrada.

5. Baixo nível de óleo com frequência

Por fim, o último dos sinais que indicam o momento certo de fazer a manutenção é quando você observa que os níveis de óleo estão, com frequência, baixos. Nesse caso, é provável que haja algum vazamento em decorrência de uma ou mais falhas.

Sendo assim, caso você note manchas escuras na parte debaixo do seu veículo e os níveis de óleo sempre estão abaixo do que deveriam, é hora de levar o seu carro a uma oficina especializada para que o vazamento e a falta de óleo não atinja outras partes do motor e, assim, reduza a sua vida útil.

