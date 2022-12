Prepare a REDE! 2023 poderá ter 3 novos feriados

O ano dos feriados pode ter mais surpresas vindo por aí! Apesar do ano de 2022, para muitos, ter sido bem frustrante em relação a isso, 2023 está chegando para ser bem diferente.

A notícia é animadora para os trabalhadores e estudantes que não abrem mão de uma boa folguinha de vez em quando, seja para planejarem um dia de descanso, ou para colocar em dia aquilo que ficou pendente.

Isso porque o ano que vem que já está com o calendário definido e conta com, pelo menos, 11 feriados que caem em dias úteis, além dos pontos facultativos e dos feriados locais que podem variar para cada um.

Acontece é que, também pode ser que outros três dias de folga venham por aí, visto que está em processo no Congresso a votação para definir mais três datas importantes como feriados nacionais que, se aprovadas, cairão em uma segunda e em duas quartas-feiras em 2023.

Para esclarecer melhor tudo isso, preparamos uma matéria com todas as informações que envolvem os dias de folga para o ano que vem que, inclusive, já se inicia no próximo domingo.

Lista: feriados em 2023

Os feriados são aquelas datas definidas e divulgadas pelo Ministério da Economia em todo ano anterior que dizem respeito aos dias em que a dispensa do trabalhador e do estudante é obrigatória em razão de comemoração ou celebração de um evento importante, definido por lei.

Nesse sentido, apesar de 2022 não ter contado com bons feriados, 2023 está chegando de uma forma bem diferente: dentre todos os feriados nacionais, apenas o primeiro dia do ano é que não cairá em um dia útil.

Sendo assim, confira a lista com as datas dos feriados no ano que vem e já comece a planejar o seu dia de folga:

1° de janeiro (domingo): Confraternização Universal;

20 de fevereiro (segunda-feira): Carnaval;

21 de fevereiro (terça-feira): Carnaval;

07 de abril (sexta-feira): Paixão de Cristo;

21 de abril (sexta-feira): Tiradentes;

1° de maio (segunda-feira): Dia do Trabalho;

08 de junho (quinta-feira): Corpus Christi;

07 de setembro (quinta-feira): Independência do Brasil;

12 de outubro (quinta-feira): Nossa Senhora Aparecida;

02 de novembro (quinta-feira): Finados;

15 de novembro (quarta-feira): Proclamação da República;

25 de dezembro (segunda-feira): Natal.

Além dessas datas, é válido ressaltar que, de acordo com cada região, existem também os feriados locais, como o Dia da Cidade, o Dia do(a) Padroeiro(a) e eventuais datas históricas, como o Dia do Gaúcho que relembra a Revolução Farroupilha. Nesses casos, as datas variam de acordo com o município em que você vive.

Veja também: Arrase na Virada! Esta é a maquiagem PERFEITA para o seu signo

Mais feriados? Veja as datas que podem virar dia de folga em 2023

Além das datas já mencionadas, que já foram definidas como feriados, existem também aquelas que estão em processo de votação na Câmara e também podem virar dia de folga, que são os dias 8 de março, 19 de abril e 20 de novembro. Veja o que celebra cada uma delas.

08 de março: Dia da Mulher

A primeira data que está em votação para se tornar um feriado nacional é aquela que corresponde ao Dia da Mulher. Já marcado por celebrações e eventos em todo o mundo, o dia 8 de março relembra a luta histórica das mulheres contra a desigualdade e discriminação de gênero.

19 de abril: Dia dos Povos Indígenas

Outros projeto de lei é este que propõe o dia 19 de abril, já celebrado como o conhecido “Dia do Índio”, como sendo um feriado nacional. A data marca a celebração da cultura indígena no Brasil e a memória de luta e resistência dos povos originários, dada a sua importância social e histórica no país.

20 de novembro: Dia da Consciência Negra

Também já lembrado todos os anos, o dia 20 de novembro é a data em que o país celebra a resistência dos negros e busca reconhecer a luta dessas populações ao longo da história do Brasil, marcada pela desigualdade, escravidão e preconceito.

Veja também: MODO Ano Novo do WhatsApp! Descubra como ativar