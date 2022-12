PERIGO! Novo alerta de tempestades nesta terça-feira (27)

O Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) emitiu alerta de perigo para milhares de cidades brasileiras nesta terça-feira (27). Os estados de São Paulos, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Goiás, Parte da Bahia, do Tocantins e o Mato Grosso estão na zona de alerta laranja para temporais.

Ao todo, são 13 estados da federação que estão na zona laranja do mapa anunciado pelo instituto nesta semana.

Confira mais detalhes sobre o alerta de perigo para temporal

De acordo com as informações do INMET, a previsão é de chuvas fortes e intensas que podem somar entre 30 a 60 mm por hora ou de 50 a 100 mm por dia. Esse volume de águas é suficiente para causar catástrofes e transtornos como:

– Alagamentos;

– Enchentes;

– Deslizamentos;

– Desabamentos.

Além das chuvas, o alerta de perigo também informa que é possível presenciar rajadas de ventos com velocidade entre 60 km/h e 100 km/h. Por isso, o instituto diz que é preciso se abrigar e não ficar em áreas de risco, já que as condições climáticas podem favorecer quedas de alhos e de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, descargas elétricas e danos a algumas estruturas mais frágeis.

Veja também: Modo final de ano do WhatsApp; veja como ativar

O que fazer em caso de alerta de perigo para chuvas e vendavais

Quando um alerta de perigo é emitido, o mais aconselhável é seguir as diretrizes que os órgãos de segurança preconizam e obedecer a sinalização da sua cidade. No entanto, também podem ser tomadas algumas medidas preventivas; tais como:

– Não enfrente uma enchente, se estiver dentro do carro;

– Não saia de casa durante tempestades, vendavais e fortes chuvas;

– Acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou mesmo a Polícia Militar, pelo 190;

– Nunca entre em uma área alagada;

– Procure lugares mais altos e seguros para fugir das chuvas.

Estes são os 13 estados e regiões que estão sob o sinal de alerta

O Centro Virtual para Avisos de eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul (ALERT-AS) do Inmete, diz que as áreas com maior risco de transtornos são:

– Leste do Amazonas;

– Sul e oeste do Pará;

– Norte do Amapá;

– Sul do Maranhão;

– Sul e oeste do Piaui;

– Oeste da Bahia;

– Quase todo o Mato Grosso;

– Norte do Mato Grosso do Sul;

– Todo o Goiás;

– Todo o Tocantins;

– Oeste de Minas Gerais;

– Norte de São Paulo;

– Sul do Rio de Janeiro.

Veja também: Surpresa para os trabalhadores! Saque EXTRAS do abono antes do Ano Novo