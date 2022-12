NÃO atingiu as METAS de 2022? Veja como dar a volta por cima

Novo ano também significa novas oportunidades! Novas oportunidades para o sucesso através do estabelecimento de boas metas para o próximo ano e da força de vontade para cumprir todas elas.

No entanto, é preciso tomar bastante cuidado para não se frustrar em decorrência de determinações de objetivos impraticáveis e sem os passos claros e definidos. Nesse sentido, se você está se sentindo frustrado por conta de metas não cumpridas em 2022, essa matéria é para você!

Estabelecer objetivos deve ser uma tarefa tomado com devido cuidado e atenção à todos os aspectos envolvidos. Pensando nisso, separamos todas as dicas que você precisa conhecer (e seguir) para superar a frustração das metas não atingidas e aprender, de vez, em como definir as novas para 2023 com inteligência.

Sendo assim, confira as dicas e siga os passos indicados!

Metas de 2022 não cumpridas? O que fazer agora?

São diversos os motivos que podem fazer com que as metas de ano novo acabem por não serem cumpridas, por isso, é comum que muita gente acabe se frustrando com os resultados não obtidos.

Nesse sentido, como lidar com esse sentimento de frustração e fazer com que ele não acabe fazendo com que você se desanime e desista de objetivos importantes?

É claro que é difícil estabelecer um caminho exato do que fazer para lidar com questões voltadas aos sentimentos e percepções, no entanto, é possível apontar algumas possibilidades que podem fornecer aprendizagens, visões e métodos mais indicados.

Sendo assim, destacamos as seguintes medidas possíveis:

1. Avaliar as metas não atingidas

Se as suas metas de ano novo estavam anotadas em algum lugar ou não, isso não importa. O importante aqui é rever quais são elas e avaliá-las, a fim de entender os motivos pelas quais elas não foram atingidas.

Nesse sentido, descubra o que impediu sua concretização foi a falta de tempo, falta de vontade, procrastinação, falta de planejamento e desorganização, dentre outros. Aqui, seja honesto com você mesmo.

2. Faça novos planos

Evite a estagnação e busque novos planos para focar. Mesmo que seja difícil aceitar que algumas coisas não deram certo, esse é o momento para perceber que a vida é muito mais do que certo e errado. O importante é sempre o processo.

Para isso, novos objetivos ou novos caminhos para as velhas metas podem ser o otimismo que você precisa para tirar os seus desejos do papel.

3. Lide com as emoções

As metas de 2022 não deram certo e os resultados não foram os planejados? Nada de desanimo, aprenda a lidar com os sentimentos de frustração e as emoções negativas e olhe para a frente!

Assim, você vai perceber que o ano de 2023 é um tempo para novos objetivos e possibilidades pronto para você fazer o que deseja fazer. Por isso, não se prive de sentir as emoções para, só assim, deixá-las para trás e focar nos próximos passos.

Veja também: Janeiro revelará uma SURPRESA no AMOR para estes SIGNOS

Dicas de como fazer uma boa lista de metas para 2023

Mais do que reestabelecer as metas antigas para 2023, dê a elas uma repaginada e, além disso, estabeleça novas. Dessa forma, com um novo ar, você sentirá mais otimismo e esperança, ideais para começar a investir em um novo projeto.

Sendo assim, veja essas dicas fundamentais que devem ser consideradas antes de começar a elaborar a sua lista de objetivos para o ano que se aproxima.

Indique claramente qual é a meta e o que você deseja alcançar; Seu objetivo deve ser mensurável, ou seja, deve ser possível acompanhar o seu progresso ao longo do tempo a partir de etapas; A meta deve ser alcançável, ou seja, deve estar dentro da sua realidade atual; Estabeleça um prazo para alcançar o que deseja; Escolha metas relevantes para o seu contexto, com algum propósito para você.

Veja também: Surpresa para os trabalhadores! Saque EXTRAS do abono antes do Ano Novo