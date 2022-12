MODO Ano Novo do WhatsApp! Descubra como ativar

Há poucos dias do ano novo, essa é para aqueles que gostam de vivenciar os momentos com intensidade e adoram a estética que o Réveillon oferece!

É possível configurar o seu aplicativo do WhatsApp para qualquer contexto ou data comemorativa. Dessa vez, vamos te ensinar como ativar o modo ano novo do seu. Para isso, basta seguir alguns passos simples que estarão todos descritos a seguir.

Apesar de que as tecnologias digitais podem ficar um pouco confusas para algumas coisas, o WhatsApp alcança todos os públicos por sua facilidade, apesar de oferecer vários recursos e ferramentas aos usuários.

Sendo assim, veja como configurar o seu aplicativo para ficar com a cara da esperança e alegria para esperar pelo ano de 2023 e suas boas novas através desse passo a passo.

O que é o Modo Ano Novo do WhatsApp?

Bom, na verdade, não existe uma ferramenta específica que torne o seu aplicativo do WhatsApp temático a partir de algum recurso. O que acontece é que o seu app pode ser configurado de maneira com que ele entre em qualquer tema que você desejar.

No caso do momento presente em que estamos vivendo, é interessante que você utilize os recursos disponíveis para deixar também o seu WhatsApp com a cara do ano novo e vivenciar esse período de forma ainda mais intensa.

A linda estética do Réveillon ajudam a trazer emoções específicas, bem como os sentimentos de renovação e otimismo. Por isso, entrar no clima é sempre uma boa possibilidade.

Como deixar o seu WhatsApp com a cara do Ano Novo

Fazer mudanças e sair um pouco do comum pode fazer muito bem. Nesse sentido, você pode também repaginar seus aplicativos, como o WhatsApp, e se divertir dando a eles uma aparência nova e temática, para combinar bem com cada momento.

Sendo assim, veja o passo a passo do que você pode fazer para deixar o seu aplicativo, que é um dos mais populares do Brasil, com a cara do Ano Novo que já está bem pertinho.

Papel de Parede

Que o fundo das conversas do seu WhatsApp pode ser alterado de acordo com uma imagem de sua preferência, isso você talvez já saiba. Mas você sabia que pode deixar o seu wallpaper bem temático?

Aqui será uma das mudanças mais significativas para você e pode deixar o seu aplicativo com uma estética bem bonita.

Sendo assim, escolha uma imagem de boa qualidade sobre o ano novo no próprio Google, salve-a no seu aparelho celular, entre no seu WhatsApp e siga os seguintes passos:

Entre em qualquer conversa do seu aplicativo; Clique nos três pontinhos que estão localizados no canto superior direito de sua tela; Vá em “Papel de parede”; Selecione a opção “Minhas fotos” e, logo depois, a imagem de Réveillon que você baixou.

Feito isso, suas conversas ficarão com a cara do ano novo e trarão um espírito de mudança e renovação que só essa época é capaz de trazer.

Recado

Outro recurso disponível para personalizar o seu WhatsApp é o recado, que é o antigo status do aplicativo, onde você deixa algumas mensagens permanentes e editáveis no seu perfil para que seus contatos possam ver.

Dessa forma, para alterar o seu recado e deixá-lo no clima do Ano Novo, siga os passos:

Abra o seu WhatsApp; Clique nos três pontinhos que estão localizados ao lado da lupa, no canto superior direito do seu aplicativo; Vá em “Configurações”; Clique na sua foto de perfil e, depois, na opção “Recado”; Feito isso, clique no texto abaixo de “Definido como” e altere com algum outro texto de sua preferência. Nesse período, recomendamos que você use frases de Ano Novo ou, até mesmo, emojis que remetam a festas.

Foto de perfil

Quanto a sua foto de perfil, que é aquelas que as pessoas veem ao falar com você pelo WhatsApp, você também pode alterá-la e deixá-la bem temática, para isso, escolha uma imagem sua com roupas brancas e ambiente festivo para fazer a mudança.

Para isso, siga os passos:

Abra o seu aplicativo do WhatsApp; Clique nos três pontinhos que estão localizados ao lado da lupa, no canto superior direito do seu aplicativo; Vá em “Configurações”; Clique na sua foto de perfil e, depois, clique novamente; No canto superior direito, clique no símbolo do lápis e depois vá em “Galeria”; Feito isso, escolha a sua foto que mais tenha a ver com o Ano Novo.

