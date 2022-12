ANTECIPADO! Prouni, Fies e Sisu têm novas datas; confira

Milhares de jovens concluíram o Ensino Médio em 2022 e o sonho da maioria com certeza é ingressar no Ensino Superior e, atualmente, há algumas maneiras de fazer isso por intermédio de programas do Governo, como o ProUni, que concede bolsas parciais e integrais em universidades particulares, Fies que financia os estudos em IES particulares e o Sisu, que seleciona os alunos para ingressar nas faculdades federais. Portanto, confira as datas e fique ligado aos detalhes para não correr riscos de perder prazos.

Por intermédio dos programas do Governo, é possível entrar no Ensino Superior

Após a aplicação de Políticas Públicas, o acesso ao Ensino Superior ficou mais democrático. E todos os anos há processos seletivos para o ingresso no semestre posterior. Atualmente, o meio mais utilizado para a avaliação é o ENEM, todavia, em algumas faculdades estaduais, ainda é comum o vestibular tradicional.

Ao passo que todos que fizeram o ENEM, podem concorrer no ProUni, Fies e Sisu, em alguns casos, podem tentar os três programas, mas é preciso enquadrar-se nos critérios de cada um. Lembrando que a inscrição é realizada por intermédio do portal Acesso Único, do Governo.

A saber, o ProUni, por exemplo, concede bolsas integrais e parciais, de acordo com a renda per capita da família. Por isso, antes de efetuar qualquer inscrição, é de suma importância verificar todos os critérios antes. Pois no Fies, o aluno é o único responsável pelas informações fornecidas, todavia, caso passe no processo seletivo, ele precisará comprovar tudo que foi dito anteriormente.

Confira os novos prazos para a inscrição no ProUni, Fies e Sisu

Sisu

O Sisu é o método no qual o estudante consegue se candidatar às vagas em faculdades federais em todo o país. E para realizar as inscrições no processo seletivo, o aluno deve realizá-la entre 16 e 24 do mês de Fevereiro do próximo ano. Lembrando que o resultado estará disponível 4 dias após o término das inscrições.

ProUni

Neste caso é para concorrer a uma bolsa em uma universidade privada devidamente regularizada pelo MEC. O estudante tem a chance de conquistar uma bolsa de 50% ou até mesmo de 100%. Para isso, ele precisa submeter sua inscrição entre os dias 28 de fevereiro e 3 de março do ano que vem. Os resultados da primeira e segunda chamadas, sairão, respectivamente, no dia 7 e 21 de março.

Fies

Já o Fies é para que o estudante possa estudar em uma faculdade particular sem pagar nada, no caso, a dívida só é quitada após a formação acadêmica. Neste caso, o estudante precisa se inscrever entre os dias 7 de março e o dia 10. No dia 14 do mês em questão, o resultado sairá.

Portanto, esses são os prazos mais importantes que você deve ficar atento, para não correr o risco de perder essa grande chance de ingressar no ensino superior no ano de 2023.

