300 vagas e salário de R$ 21 mil: NOVO concurso da AGU tem edital lançado

A Advocacia Geral da União (AGU) publicou um novo edital para concurso público nesta terça-feira (27). No geral, são três editais que somam 300 vagas destinadas a cargos que pagam R$ 21 mil como salário inicial.

Todas as oportunidades são destinadas para pessoas que possuam nível superior. As vagas abertas nos três editais são as seguintes:

Advogado da União: total de 100 vagas abertas no edital;

Procurador da Fazenda Nacional: 100 vagas abertas no edital;

Procurador Federal: 100 vagas abertas no edital.

É importante ressaltar que, segundo o edital, 75 vagas são destinadas para a ampla concorrência (isso para cada um dos editais de 100 vagas). Todos os detalhes estão na publicação do Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, que pode ser acessado no site do governo: www.in.gov.br/leiturajornal.

Taxa de inscrição e datas para novo concurso da AGU

Além das informações citadas acima sobre o concurso da AGU, com salários de R$ 21 mil como início de carreira, é importante ficar atento para as datas do processo, como o período de inscrições.

Os candidatos interessados em participar do certame devem se inscrever entre os dias 9 de janeiro de 2023 e 7 de fevereiro de 2023. A taxa para participar do concurso é de R$ 180 e o processo deve ser feito por meio do site da banca organizadora, que é a Cebraspe: www.cebraspe.org.br/concursos.

Etapas das provas para ingressar na AGU

O processo seletivo do concurso será composto por uma prova objetiva, provas discursivas e também de prova oral. As etapas serão realizadas nas 27 capitais do Brasil no dia 30 de abril de 2023, 7 de maio de 2023 e 21 de maio de 2023. Tudo depende do cargo pretendido pelo candidato.

As oportunidades são destinadas a pessoas com formação em Direito e que possuam registro na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB). Além disso, a pessoa deve comprovar dois anos de prática forense, no mínimo.

Este é um dos concursos mais aguardados por todas as pessoas que preenchem os pré-requisitos. Como mencionado, o salário de R$ 21 mil é apenas o valor inicial da carreira, mas pode chegar a mais de R$ 35 mil no final.

É preciso ler o edital completo para se inteirar das matérias e assuntos necessários, além das regras que versam a respeito do concurso, tano para os dias de prova quanto para o processo em si.

