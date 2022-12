O que faz um ESCRITURÁRIO do Banco do Brasil? Concurso aberto com 6 MIL vagas

Todos os anos inúmeras oportunidades surgem através dos concursos públicos. Muitos brasileiros sonham em ingressarem em alguma carreira por meio de algum concurso: dentre as carreiras mais desejadas, encontra-se nas áreas de: segurança, educação e economia. Em 2023, o Banco do Brasil irá dar a oportunidade de mais de 6 mil pessoas mudarem de vida, isto é, através do concurso público para o Banco do Brasil! Sendo 6 mil vagas todas de nível média, na qual 4 mil vagas serão imediatas e as demais para cadastro reservado! O cargo é o de Escriturário, as provas irão acontecer no dia 24 de fevereiro de 2023 e a taxa de inscrição é de apenas R$ 50 reais! Vale a pena participar. Entrementes, você sabe qual a função de um Escriturário em uma agência bancária? Continue conosco e saiba todos os detalhes sobre essa profissão.

Concurso Público Banco do Brasil 2023

O intuito deste artigo não é dar informações sobre o Concurso do Banco do Brasil que será realizado em 2023, mas comentar sobre a função/cargo ofertado. Escriturário é semelhante ao Técnico Bancário da Caixa Econômica Federal.

Sendo aquele profissional que encontra-se capacitado para solucionar qualquer problema bancário ou no escritório – ao ser selecionado ele irá ingressar na agência a fim de atender as demandas exigidas mediante as suas qualificações.

Visto que o cargo é somente o começo de uma história! É possível criar um plano de carreira dentro do Banco do Brasil, desse modo, é possível um dia (ganhando experiência, demonstrando liderança) vir a se tornar um líder de sucesso em uma das agências, chegando no cargo da gerência.

Os novos escriturários do Banco do Brasil deverão prestar os seguintes serviços em seus primeiros dias nas agências do Banco do Brasil:

Orientar os clientes sobre serviços e produtos oferecidos pelo Banco do Brasil;

Conferir e analisar documentos, assinaturas e pastas oficiais;

Atualizar registros bancários e cuidar das correspondências;

Organizar mediante ordens superiores as pastas e documentos sob sua tutela;

Ajudar e planejar operações financeiras de clientes do BB;

Ser gentil e tratar todos os clientes com igualdade;

Essas são apenas algumas das atribuições de um escriturário do Banco do Brasil. A priori, o novo funcionário do banco será Caixa ou Atendente, até pegar um pouco mais de experiência no ambiente financeiro.

Como se projetar profissionalmente?

Uma ideia bastante fermentada é que todo gerente um dia já foi um jovem escriturário! Desse modo, muitos novos funcionários entram no banco com a perspectiva de um dia crescer, criar um plano de carreira e por fim se aposentar no serviço público.

Sendo algo válido, entretanto, entre os diversos profissionais – é necessário se destacar mediante as habilidades e características exigidas: desse modo, a fim de um dia alcançar patamares mais elevados, não basta ter tido uma boa nota, mas sim, ser uma boa nota em tudo o que faz.

As pessoas que mais se destacam nos cargos são aquelas gentis, humildes, atenciosas, competentes e que acima de tudo sempre faz o melhor para o cliente e para a agência – profissionais que possuem essas qualidades, seguem as diretrizes e têm boa comunicação já possuem tudo para crescer dentro do ambiente bancário.

O salário pago para um escriturário do Banco do Brasil não é nada ruim! A início de conversa, é pago R$ 3.622 de acordo com o edital, mais R$ 1.014,42 de auxílio alimentação e quase R$ 800 reais de cesta alimentação. Juntando tudo, dá mais de R$ 5 mil reais!

Os valores podem aumentar futuramente, mediante o ingresso e crescimento na carreira, sendo uma excelente profissão e ramo de atuação no mercado brasileiro.

E então, se enquadrou no perfil exigido?

