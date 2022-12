Nubank oferecer “PRESENTE DE ANO NOVO” de R$ 1.500 para clientes

Presente nunca é algo ruim né? E imagina você ganhar um presente simplesmente por usar o seu Cartão de Crédito? No final do ano é bem comum o cartão ser usado de qualquer forma, por isso, estará apenas unindo o útil ao agradável. E é exatamente essa a proposta da Nubank, por isso, ela irá conceder aos seus usuários um presente no valor de até R$ 1.500 para todos que fizerem compras usando o Cartão de Crédito dentro da Shopee. Lembrando que para receber o valor em sua conta, é preciso seguir alguns passos, veja como funcionará a promoção.

Primeiramente, o que seria cashback?

Em poucas palavras, seria um ‘dinheiro devolvido’ que você tem direito após efetuar compras em certos sites ou lojas físicas. Basicamente, se a oferta tiver disponibilizando um cashback de 10% do total da compra, significa dizer que se você fizer uma compra de R$ 50, irá retornar para você o valor de R$ 5, parece pouco, mas se a compra for de R$ 1.000 o valor que retornará será de R$ 100, neste caso, a história já é bem melhor. Mas como diria os mais velhos ‘dinheiro de graça nunca é pouco’.

Lembrando que o Nubank é bem conhecido por conta de suas facilidades que possui, além de sempre querer agradar os seus clientes com promoções. Em alguns casos, eles disponibilizam até um Cartão de Crédito inicial de R$ 50, para o usuário ir evoluindo. E como citado, a novidade da vez é o cashback.

Para que ele seja de fato entregue a você, é necessário que a opção seja ativada no próprio aplicativo, após ativada a opção, o usuário vai ser levado até o site ou o aplicativo da Shoppe para efetuar as compras. Vale salientar que o carrinho precisa necessariamente estar vazio antes das compras. Ficou curioso? vem entender mais detalhes

Veja também: Ano novo, score NOVO! Consulte suas dívidas de graça e online

Confira como você pode receber um cashback de até R$ 1.500

O valor varia de acordo com a oferta disponível para você. Todavia, há alguns princípios básicos que você deve seguir. O primeiro, é que precisa ir até ‘Shopping’ e realizar suas compras na Shopee pelo link disponibilizado, a fim de sua conta ser rastreada.

Outra regra é que o valor máximo de cashback que pode ser acumulado por mês, é de apenas R$ 1.500 e que o valor deve retornar para os usuários em até três meses após realizada a compra. E caso o usuário deseje realizar mais de uma compra no mesmo dia, ele vai ter que respeitar ao menos 60 minutos entre elas. Portanto, caso queira ter direito ao cashback, é preciso seguir à risca as regras.

Veja também: MUDANÇAS do PIX começam a valer semana que vem; veja quais