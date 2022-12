Instagram pode fazer pagamento do INSS ser SUSPENSO! Fique por dentro

Já pensou ter o seu pagamento INSS cortado por conta das redes sociais? Pois isso é possível e nós vamos te explicar como e porque é preciso ter cuidado com o que se publica em plataformas de interação como Instagram.

Cada vez mais populares, as redes sociais são um sucesso no Brasil e é usado amplamente por aqui, algumas vezes, inclusive, com pouca prudência e precaução. Mas, afinal, como isso se relaciona com a permanência, ou não, do pagamento das parcelas do seu benefício INSS?

É claro que não são todos os beneficiários que correm o risco de perder o seu pagamento, no entanto, duas são as categorias que precisam tomar esse cuidado. Por isso, veja quais são elas e entenda melhor como isso se relaciona.

Benefícios que podem ser suspensos

O Instituto Nacional do Seguro Social é o órgão responsável por recolher as contribuições dos segurados mensalmente e, quando necessário, direcionar os pagamentos de acordo com suas respectivas necessidades.

São muitos os benefícios que o INSS engloba, cada um deles com um objetivo, abrangência e condições diferentes, inseridos nas categorias de aposentadorias, auxílios e pensões.

Nesse sentido, dois são os benefícios pagos pelo INSS que podem ter seus pagamentos suspensos a depender do seu comportamento nas redes sociais, sobretudo plataformas como Instagram, Facebook e Twitter: a Aposentadoria por Invalidez e o Auxílio Doença.

Aposentadoria por Invalidez

Concedido de forma permanente, a Aposentadoria por Invalidez é o benefício devido ao trabalhador que for comprovadamente incapaz de realizar qualquer serviço laborativo e que também não possa ser reabilitado para qualquer outra profissão.

Dessa forma, o trabalhador passa por exames da perícia médica do INSS que pretendem avaliar e comprovar sua respectiva condição. Caso a incapacidade for atestada, o benefício passa a ser pago enquanto persistir a invalidez, com reavaliações médicas a cada dois anos.

No entanto, antes do beneficiário receber a aposentadoria, é preciso requerer o Auxílio Doença, que possui os mesmos requisitos que o primeiro.

Auxílio Doença

Bom, como mencionado acima, o Auxílio Doença é o benefício que é devido ao trabalhador que atender as mesmas condições exigidas pela Aposentadoria por Invalidez, seja por motivo de doença, seja por acidente.

No entanto, o Auxílio Doença possui caráter temporário e transitório, seja para o trabalho, seja para a aposentadoria.

Ou seja, o trabalhador que, por meio da perícia médica do INSS, comprovar sua condição de invalidez é indicado para receber o pagamento permanente. No entanto, caso haja possibilidade de reabilitação, o pagamento das parcelas serão temporárias enquanto necessário for.

Por que as redes sociais podem influenciar no pagamento do seu benefício INSS?

Sabendo que ambos benefícios são concedidos apenas mediante comprovação médica de capacidade, fica evidente o motivo em que as redes sociais podem atrapalhar esse processo.

O que acontece é que, caso o beneficiário poste uma vida que não condiz com sua situação de incapacidade no Instagram ou em outras plataformas abertas ao público, o INSS poderá analisar essa situação e reavaliar o pagamento, indicando fraude.

Por exemplo, se o beneficiário recebe aposentadoria por invalidez, isso quer dizer que, teoricamente, ele possui incapacidades que não permitem que ele realize atividades laborativas, ou seja, que ele trabalhe. No entanto, caso esse mesmo indivíduo poste imagens ou vídeos com uma vida agitada, festas e prática de esportes que contradiza essa informação, seu benefício será suspenso.

Por isso, é importante não mascarar uma vida que não existe nas redes sociais e ter cuidado com o que é postado, visto que seu benefício pode ser cancelado desnecessariamente.

É válido ressaltar que não estamos incentivando indivíduos que não possuem direito ao benefício a continuar nessa situação e driblar o sistema, mas sim alertando aqueles realmente incapazes a não postar conteúdos contraditórios, visto que é comum que nas redes sociais seja apresentado conteúdos livres de “problemas”.

