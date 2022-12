Saque de R$ 3.000 do FGTS; CONFIRA o calendário

Finalmente! Faltando poucos dias para iniciar o ano de 2023, acabou de ser liberado o calendário de pagamentos do Fundo de Garantia para o próximo ano! Todos os trabalhadores sob regime CLT (Consolidação das Leis Trabalhistas) possuem direito ao benefício, que trata-se de uma poupança na qual mensalmente o empregador deposita 8% do salário do funcionário neste fundo – podendo sacar anualmente uma parte do valor ou integralmente após ser demitido sem justa causa! Veja abaixo como sacar o valor e qual é o calendário de pagamentos previsto para o próximo ano.

FGTS 2023

Embora os recursos reservados na poupança pertençam ao funcionário, o mesmo não pode sacá-los de qualquer maneira! É necessário aguardar anualmente para retirar uma parte dos recursos, e isso acontece todos os anos no mês do aniversário do colaborador. Visto que existem várias outras modalidades de saque, mas essa é a mais utilizada.

Sem contar que anualmente podem surgir algumas emendas que permitam saques adicionais; como foi o caso do Saque Extraordinário de até R$ 1 mil reais que estava liberado até o último dia 15.

Entrementes, quem perdeu a data de saque neste ano ou optou por não sacar, ainda pode fazer isso em 2023! É possível solicitar o resgate até o último dia do mês de seus respectivos nascimento. Quando ocorre a falta da solicitação de saque, o pagamento volta para o fundo.

Como sacar o FGTS e evitar ter o valor retido?

É importante estar atento as datas a fim de que o trabalhador consiga solicitar o resgate do saque-aniversário do FGTS 2023! Mediante isto, é possível solicitar o pagamento através de um dispositivo móvel ou computador – através do aplicativo FGTS ou pelo site https://www.fgts.gov.br/Pages/default.aspx.

Caso a solicitação não seja feita até o último dia do mês do aniversário do funcionário, terá que aguardar o próximo ciclo de pagamentos – exceto se o Governo Federal liberar durante o decorrer do ano alguns saques adicionais; tal como aconteceu duas vezes neste ano de 2022.

Calendário FGTS 2023

Os pagamentos referentes ao FGTS 2023 serão realizados a partir do mês de janeiro do ano de 2023! Se estendendo até o dia 29 de fevereiro do ano de 2024. Entrementes, é interessante estar atento aos prazos limites – a fim de evitar esquecimentos. Logo após a solicitação do saque, o valor estará em conta em até 5 dias úteis.

Logo após a solicitação, o pagamento passa por etapas de processamento até chegar ao destino final e poder ser sacado – hoje em dia é possível realizar tudo isso on-line.

Dúvidas podem ser consultadas diretamente no site oficial da Caixa Econômica Federal ou em uma de suas agências espalhadas pelo país.

Veja detalhadamente quais são as datas de pagamento do FGTS 2023