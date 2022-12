É oficial! Veja se o 14º salário vai até dia 31 de dezembro

A pandemia do Coronavírus desencadeou um cenário com diversas incertezas em relação à saúde e, ainda, em relação à segurança financeira de pessoas em todo o mundo, o que também inclui os brasileiros. E esse foi um dos motivos que levou à discussão sobre o pagamento de um 14º salário para os nossos trabalhadores.

Uma vez que nos vimos em uma verdadeira crise econômica, partiu dos próprios beneficiários do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) a iniciativa popular a respeito desse salário extra.

E, agora, é possível conhecer a decisão final a respeito do assunto.

O que se sabe sobre o 14º salário até agora

Principalmente por conta do final de ano é comum que, mais do que nunca, os beneficiários do INSS queiram saber se já existe um parecer em relação ao pedido que enviaram em 2020 para o Congresso Nacional.

Mas, ao que tudo indica, será necessário continuar à espera de uma decisão, uma vez que ainda não houve aprovação do projeto por conta dos parlamentares.

E, mesmo que houvesse aprovação, não seria possível receber o 14º salário até o dia 31 de dezembro, considerando que ele ainda deveria passar pela aprovação do presidente da República.

O momento de transição de governo, por sinal, faz com que o processo para de chegar a uma decisão seja ainda mais lento, fazendo com que o único valor “extra” recebido continue sendo o 13º salário.

Veja também: Novo Salário-Mínimo foi APROVADO; este é o valor

Aposentados e pensionistas receberam 13º salário adiantado

Em 2022, assim como em 2021, o Governo Federal adiantou o pagamento do 13º salário para pensionistas e aposentados, a fim de amenizar o impacto econômico instalado na pandemia na vida dessas pessoas.

Abril e junho foram os meses escolhidos para pagamento das respectivas parcelas, o que também auxiliou os beneficiários no que diz respeito à alta nos preços. Com esse adiantamento, o acesso a itens básicos, como o gás de cozinha, se tornou mais fácil.

Foram mais de 30 milhões de pessoas que receberam o 13º salário antecipado e que, portanto, perderam o direito de recebê-lo agora em dezembro, quando ele costuma ser pago oficialmente.

A única exceção foi em relação às pessoas que conseguiram a aposentadoria a partir de maio desse ano: para elas o 13º foi pago normalmente em dezembro, junto ao pagamento tradicional do respectivo benefício obtido, e respeitando a proporção em relação ao número de meses como segurado.

Ou seja: como a aposentadoria ocorreu praticamente no meio do ano, o salário extra não foi recebido em sua totalidade, mas não deixou de ser de grande ajuda.

Vale frisar que, independentemente de vir a existir um 14º salário, os pensionistas e aposentados do INSS também terão aumento nos salários recebidos, a partir de janeiro de 2023.

Veja também: Novo governo vai passar Pente Fino no Bolsa Família; quem pode ser cortado