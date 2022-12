Concurseiro? Este edital oferece R$ 6,7 MIL de salário

Nada melhor que um novo edital de concurso para se obter um gás a mais nos estudos, não é? Seja para treino ou na expectativa de passar e ser efetivado, os concursos sempre são uma boa opção para os concurseiros de plantão! Este edital oferece salários entre R$ 1.787,33 e R$ 6.780,62 para nível médio, superior e técnico! Veja abaixo todos os detalhes desse concurso e como fazer para participar.

Concurso promete salário de até R$ 6,7 mil reais

O Instituto de Previdência Municipal de Fazenda Rio Grande (FAZPREV) no Paraná, abriu 04 vagas que devem ser preenchidas através de um concurso público. Com carga horária variando entre 20 e 40 horas, a expectativa é que haja bastante concorrência – visto a quantidade mínima de vagas.

São ofertadas oportunidades para os seguintes cargos: Advogado (01) vaga no Cadastro de Reserva; Assistente Administrativa (01) vaga; Técnico em Controle Administrativo (02) vagas; Contador (01) vaga. Os salários variam em torno de R$ 1.787 reais e R$ 6.780 reais, com carga horária reduzida.

É válido ressaltar que as vagas são destinadas para o Estado do Paraná – entrementes, é comum que concurseiros de outros estados migrem de federações em prol de concursos; após as inscrições sairá a lista de concorrência.

Inscrição

Quem deseja participar do concurso não pode perder tempo, visto que as inscrições estão abertas somente até às 23h59 do dia 12 de janeiro do ano de 2023! O valor da inscrição varia de R$ 90 a R$ 190 dependendo do cargo a ser escolhido – com possibilidade de isenção mediante as regras datadas no edital.

Entre no site da banca responsável https://bityli.com/RyEVz

Faça o cadastro;

Escolha o cargo e efetue o pagamento;

Após a confirmação do pagamento, o candidato estará apto a participar da seleção. Com provas objetivas acontecendo no dia 05/02 de 2023 – as matérias abordadas serão Português, Matemática, Informática, Conhecimentos Gerais e específicos.

O concurso terá validade de 02 anos, podendo ou não ser prolongado mediante critério da administração da instituição.

Leia mais: Mais 1.000 VAGAS! 2023 pode ter novo concurso do INSS

Funções exercidas

Algumas funções foram atribuídas aos respectivos cargos e estão pré-determinadas no edital divulgado. Que pode ser acessado através do seguinte link https://bityli.com/QuzuH.

Outras atribuições podem ser necessárias no decorrer do exercício do pleno gozo dos direitos obtidos mediante a aprovação no concurso. Dentre as principais atividades, encontra-se a elaboração de planos e programas públicas, a fim de melhorar a gestão pública do ponto de vista contábil.

Bem como a representação jurídica do órgão dentro ou fora do Instituto. Serviços administrativos de baixa complexidade: preenchendo formulários, redação, cálculos, etc.

É um edital simples de ser preenchido, de alta concorrência e pouca duração – entrementes, poderá ter o seu tempo prorrogado mediante análise dos candidatos aprovados.