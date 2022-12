Benefício adicional de R$ 150 em 2023; veja como vai funcionar

Já há alguns meses tem-se falado muito sobre o benefício adicional de R$ 150 que será pago às famílias em 2023, e muitas dúvidas sobre ele também têm surgido entre as pessoas que são assistidas financeiramente pelo governo.

O que muitas pessoas não sabem, porém, é que tal benefício está diretamente ligado a um antigo programa social, que estará em vigor novamente durante o novo governo de Luiz Inácio Lula da Silva, do PT (Partido dos Trabalhadores).

Todas as informações sobre ele, inclusive a respeito de como irá funcionar seu recebimento, podem ser conferidas nos próximos tópicos.

No que consiste o benefício adicional de R$ 150 que será pago pelo governo em 2023

Previsto na chamada PEC (Proposta de Emenda Constitucional) de Transição, esse benefício extra, que vem literalmente “para somar” com outra importante quantia recebida por milhões de famílias em situação de vulnerabilidade social, foi idealizado pelo presidente eleito Lula, que voltará ao comando do país a partir de 1 de janeiro.

Com seu retorno, teremos de volta também o Bolsa Família, que é conhecido como o principal programa de repasse de renda do governo petista, e que foi substituído pelo programa Auxílio Brasil durante o governo de Jair Messias Bolsonaro, do PL (Partido Liberal).

Esse retorno, porém, ao contrário do que muitos imaginam, não representa nenhum tipo de perda para as famílias que já são atendidas e para aquelas que venham a se cadastrar futuramente.

Afinal, o objetivo é que cada família beneficiada receba a quantia estipulada por mês (R$ 600, até segunda ordem), mais um acréscimo de R$ 150 referente a cada criança de no máximo seis anos de idade que faça parte do núcleo familiar.

Para as famílias que tenham duas crianças nessa faixa etária, por exemplo, o benefício adicional de R$ 150 será dobrado. Logo, o recebimento será de R$ 600 + R$ 300.

Veja também: É oficial! Veja se o 14º salário vai até dia 31 de dezembro

Calendário de janeiro já foi liberado

Há expectativas para que esse benefício possa ser recebido logo no início do ano.

E a boa notícia é que o calendário de pagamento para janeiro já foi liberado, ainda seguindo a regra de depósitos de acordo com o final do Número de Identificação Social (NIS) de cada beneficiário.

As respectivas datas são:

18/01/2023 para NIS final 1;

19/01/2023 para NIS final 2;

20/01/2023 para NIS final 3;

23/01/2023 para NIS final 4;

24/01/2023 para NIS final 5;

25/01/2023 para NIS final 6;

26/01/2023 para NIS final 7;

27/01/2023 para NIS final 8;

30/01/2023 para NIS final 9;

31/01/2023 para NIS final 0.

O retorno do Bolsa Família em novos moldes tende a beneficiar ainda mais as famílias, e é visto por especialistas, como os do Tribunal de Contas da União, como uma alternativa ainda mais concreta no que diz respeito ao combate à pobreza no país.

Veja também: Aplicativo libera o Bolsa Família em 2023; descubra qual é