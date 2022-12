O que te faz feliz? Astrologia mostra os motivos de cada signo

A felicidade pode até ser subjetiva, mas é inegável que algumas coisas fazem alguns signos mais felizes que outros. Isso porque, de acordo com a Astrologia, apesar do mapa astral ser bem particular e específico de cada um, muitas características em comum são compartilhadas entre indivíduos que possuem o mesmo signo solar, por exemplo.

Signo solar é aquele principal e mais popular que descobrimos de acordo com o dia de nascimento. Dessa forma, são 12 os signos do zodíaco que estão distribuídos ao longo de todo o ano.

Hoje, por exemplo, estamos no início da temporada de Capricórnio, que vai de 22 de dezembro até 20 de janeiro, quando entra Aquário.

Para entender tudo isso melhor, veja as principais informações sobre o que é um mapa astral e, além disso, o que é que faz cada signo mais feliz.

Entendendo o mapa astral

Um mapa astrológico, ou melhor, um mapa astral, é a representação do céu na hora e local do seu nascimento, marcando a posição exata dos planetas e dos astros.

Para a Astrologia, é justamente essa posição exata que, a partir de diversos aspectos, vai moldar a sua personalidade e, mais do que isso, as perspectivas para o seu futuro.

Não é só o signo solar que compõe o mapa astral, muito mais do que isso, ele é formado por casas, planetas, elementos, etc.

Para chegar tudo isso, você pode montar o seu mapa de forma gratuita e online, basta acessar sites como Personare (personare.com.br/astrologia/mapa-astral) e Astrolink (astrolink.com.br/).

O que faz cada signo mais feliz?

Seja para autoconhecimento, seja para descobrir o que faz feliz a pessoa que você gosta, confira a lista que preparamos para você e descubra o que possui mais apelo na vida de cada signo.

Lembrando que, para checar a lista, basta que você olhe pelo seu signo solar. Para isso, as datas de nascimento de cada um deles estarão descritas respectivamente.

Áries (21 de março a 20 de abril)

Em primeiro lugar, vamos começar com ele, que é o signo que abre o ano astrológico e é regido por Marte. Conhecidos por sua personalidade forte e, até mesmo, um pouco estourada, o que faz dos arianos felizes é o desafio de conquista de objetivos.

Touro (21 de abril a 20 de maio)

Já Touro, por outro lado, é um signo considerado mais tranquilo e bastante amorosos. Ligados ao prazer, os taurinos encontram a sua felicidade no conforto e nos ambientes acolhedores, cercados por pessoas queridas.

Gêmeos (21 de maio a 20 de junho)

Super comunicadores e sociais, os geminianos tem uma excelente capacidade de interação, que é também uma das felicidades desse signo. Pode se entender que a troca de informações, contatos e conversas fazem o nativo de Câncer feliz.

Câncer (21 de junho a 22 de julho)

Os cancerianos podem até ser considerados pessoas sentimentais, mas nem por isso deixam de ser fortes. Amorosos e familiares, os nativos de Câncer se sentem felizes na estabilidade a na boa convivência amorosa.

Leão (23 de julho a 22 de agosto)

Para os leoninos o contato com o público não é só considerado simples, como essencial para o seu bem estar e felicidade.

Nesse mesmo sentido, os nativos de Leão encontram a felicidade ao alcançarem seus muitos objetivos.

Virgem (23 de agosto a 22 de setembro)

Contidos e reservados, os nativos de Virgem encontram a sua felicidade na estabilidade.

Podem ser pessoas de bastante sucesso e só ficam bem quando tudo estiver em ordem e sob o seu controle.

Libra (23 de setembro a 22 de outubro)

Quem nunca teve um grande amigo libriano? Esse signo é conhecido por ser bem sociável e receber o ponto de atenção por serem muito admirados e queridos.

Dessa forma, é nos amigos que os librianos encontram a felicidade.

Escorpião (23 de outubro a 21 de novembro)

Determinados e resilientes, os escorpianos são pessoas sedutoras, para o bem ou para o mal, que encontram sua felicidade na conquista de suas metas pessoais, que estão sempre bem “escondidas”, pois os nativos de Escorpião costumam ser, dentre outras coisas, reservados.

Sagitário (22 de novembro a 21 de dezembro)

Os sagitarianos podem ser muito aventureiros e curiosos e, por isso mesmo, a sua felicidade verdadeira vem de um lugar simples: na busca pela liberdade em quaisquer aspectos da vida.

Capricórnio (22 de dezembro a 20 de janeiro)

Bastante exigentes, os capricornianos, por serem muito ligados ao trabalho e ao dinheiro, realmente valorizam os ganhos em sua carreira profissional.

Dessa forma, para eles, nada melhor do que reconhecimento e projetos dando certo no trabalho.

Aquário (21 de janeiro a 18 de fevereiro)

Conhecidos por serem os “legalzões” da turma os aquarianos possuem grande senso de comunidade, evolução e companheirismo, apesar de serem um pouco distantes de questões que vão mais para o lado do sentimental.

Nesse sentido, dentre outras coisas, se envolver em causas que acreditam, seja de qual natureza for, pode realmente fazer com que os nativos de Aquário se sintam felizes e realizados.

Peixes (19 de fevereiro a 20 de março)

Por fim, para fechar o calendário, o signo de Peixes é bastante conhecido por seus nativos um pouco “viajados”, ou melhor, menos pés no chão e realista.

No entanto, costumam ser ótimas pessoas e pode se dizer que o que realmente faz os piscianos felizes é a concretização de suas idealizações, que podem até parecer um pouco distantes, mas que acabam fazendo sentido no final.

