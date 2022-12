Feirão Limpa Nome termina HOJE! Dá para pagar só 1% da dívida

Nesta sexta-feira, 23, chega ao fim mais uma edição do Feirão Serasa Limpa Nome – uma das melhores oportunidades de obter crédito novamente na praça, tirando o nome do vermelho e voltando para o azul! Com possibilidade de pagar apenas 1% da dívida, é uma das melhores opções de quitar muito, pagando pouco! Segundo dados da instituição, mais de 787 mil acordos foram firmados somente no município do Rio de Janeiro – ultrapassando mais de R$ 2 bilhões em descontos! Veja abaixo como aproveitar as últimas horas dessa promoção e tirar agora mesmo o seu nome da lista de inadimplentes do país.

Feirão Serasa termina hoje

Com o término da edição de liquidação de dívidas, é possível ter uma base numérica do impacto econômico ocasionado no país. Segundo informações, 56,7% dos clientes que entraram em contato para renegociar dívidas eram mulheres – e a maioria das renegociações ocorreram pelo telefone.

Dentre os acordos, mais de 30% foram firmados. Logo em seguida aparecem as empresas que compram dívidas de outras instituições – as denominadas securitizadoras.

Embora esteja quase terminando, ainda é possível aproveitar os últimos vestígios do feirão através da telefonia ou presencialmente em uma das agências correios ou estabelecimentos credenciados.

Os pagamentos podem ser realizados através do PIX ou boleto! Podendo negociar tudo através do telefone e inclusive firmar acordos parcelados, tudo para ajudar ambas as partes. É válido ressaltar que o Serasa tem até cinco dias úteis para retirar o nome do cliente do órgão.

A importância do feirão

Muitas pessoas acham que é somente um Feirão a mais, entrementes, o Feirão Serasa que ocorre algumas vezes no ano é a chance perfeita para ajudar aqueles que de fato querem quitar as suas dívidas – evitando estar com o nome no vermelho e assim não conseguir realizar os seus sonhos/objetivos.

Visto que pessoas que possuem o nome no vermelho, tem menos chances de obter crédito ou produtos financeiros; dificultando ainda mais a sua vida – necessitando sempre estar com o dinheiro em mãos para comprar algo, etc.

Como participar do Feirão Limpa Nome?

Ainda dá tempo! É possível participar através do aplicativo Serasa, que pode ser baixo pela loja de aplicativos do seu celular – disponível para Android e iOS. Sendo necessário apenas criar o cadastro e ir para a aba de ofertas, e então, negociar facilmente.

Após a negociação, será gerado o boleto de pagamento que deverá ser pago dentro dos dias úteis. Ou então, é possível aproveitar as últimas horas do desconto através do número de telefone 0800 591 1222 ou pelo WhatsApp 11 99575-2096.

Entrementes, há quem prefira resolver tudo presencialmente! É possível indo até uma agência dos Correios portando a cédula de identidade ou CNH, pagando apenas uma taxa de R$ 3,60 pelo serviço!

Corre que ainda dá tempo de começar o ano de 2023 sem dívidas!

