20% de DESCONTO no IPVA para estas pessoas

O IPVA é um imposto que a maioria dos condutores precisam pagar todos os anos, de maneira obrigatória, exceto, se o veículo em questão estiver isento do pagamento. Todavia, estados como Minas Gerais e Roraima, não permitem isenção por tempo de fabricação. Ou seja, seria uma ótima oportunidade conseguir pagar o IPVA com desconto de até 20%, portanto, saiba, isso é totalmente possível graças a uma medida para incentivar os condutores a manterem em dias seus veículos, mas fique ligado nas regras e no prazo que o desconto é aplicado. Pode parecer pouco, mas basicamente, você irá pagar apenas 80% do valor total. Vamos supor, se o IPVA fosse de R$ 200, você pagaria apenas R$ 160.

Confira quem irá ter direito ao desconto no IPVA

Infelizmente, isso ainda não ocorreu para todos os brasileiros. Todavia, condutores da Bahia podem comemorar, pois eles irão ganhar até 20% de desconto no valor do IPVA. Entretanto, para isso, o condutor precisará pagar o imposto antes da data prevista. Isto é, para todos que pagarem até o dia 10 de fevereiro, serão beneficiados pelo super desconto.

Lembrando, que ainda há como pagar depois dessa data e receber 10% de desconto no imposto. Isso pode ocorrer no caso da quitação em cota única. Mas além dessas opções, a possibilidade de parcelar o valor total ainda estará disponível.

Caso os interessados fiquem em dúvidas de como fazer isso, ainda há como conferir na íntegra todas as condições de pagamento e a tabela dos valores para 2023, por intermédio de uma Portaria que foi publicada pela Secretaria da Fazenda da Bahia. E só salientando, o parcelamento em até 5 vezes só pode ser feito de março em diante.

Mas ainda há a possibilidade da isenção do IPVA, mas isso só ocorre após alguns anos da fabricação do veículo. No caso da Bahia, a isenção do IPVA só ocorre após 15 anos da data que o veículo foi fabricado.

IPVA em 2023 irá aumentar, confira o motivo

Todos que pagam IPVA, já estão esperando um aumento nos valores para 2023, por conta de vários fatores, o principal, ainda é a pandemia que afetou o mundo todo. Pois por conta dela, a Tabela FIPE valorizou bastante os veículos mais antigos, já que não havia produção de novos. Assim, até mesmo veículos feitos em 2010, 2011, estão sofrendo com isso.

Ao que tudo indica, a tabela FIPE já se estabilizou, mas mesmo assim, ainda está impactando de maneira negativa o valor do IPVA dos veículos. Antes, um veículo antigo tinha um IPVA quase irrisório, mas após a pandemia, até mesmo aqueles veículos ‘velhos’, precisam pagar um valor que outrora era pago por um veículo novo.

